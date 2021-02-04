就地过年，更多“洛阳礼”乘坐物流车驰往全国【视频】

受疫情影响，就地过年已成趋势。对于在外地过年的洛阳人，若能在异乡吃到一口“家乡味”，无疑可以一抚那缕心底的乡愁，而对留在洛阳过年的外地人来说，给远方的家人寄去一份富有地域特色的“洛阳礼”，也表达了自己的思念和牵挂。

受疫情影响，就地过年已成趋势。对于在外地过年的洛阳人，若能在异乡吃到一口“家乡味”，无疑可以一抚那缕心底的乡愁，而对留在洛阳过年的外地人来说，给远方的家人寄去一份富有地域特色的“洛阳礼”，也表达了自己的思念和牵挂。

记者走访发现，1月份以来，洛阳特色农产品及盆栽牡丹的销售已进入旺季，洛阳市本月快件出港量明显增长。这也就是说，春节前，正有越来越多的“家乡味”“洛阳礼”乘坐物流车驰往全国。

就地过年，更多人选择用“洛阳礼”“家乡味”传递思念

西工区上阳路一小区的租户李女士，老家在河北石家庄。因帮在洛工作的儿子带孩子，她在洛阳已生活了一段时间。

“今年，我们决定在洛阳就地过年。”李女士说，就地过年既是保护家人，也是方便自己，而且只要心在一起，哪里都是家，“我给老家的家人寄去了许多洛阳特产，让他们也感受感受洛阳气息” 。在李女士的包裹清单中，记者看到既有栾川豆腐、牡丹燕菜、焦炸丸等特色美食，也有盆栽牡丹、牡丹鲜切花等地域花卉。在她看来，自己虽然无法回家过年，但这些“洛阳礼”也能够一定程度上代替自己向家人表达爱和牵挂。

和李女士一样，家住老城区的田女士，最近也正忙着往外地寄东西。“女儿今年在外地就地过年，我给她做点儿她爱吃的寄过去，吃饱了不想家。”田女士说，她卤了牛肉、炸了肉丸，还蒸了一锅红枣馒头。

在就地过年的政策倡导下，洛阳市正有越来越多的市民，像李女士和田女士一样，用“洛阳礼”和“家乡味”向远方亲人传递温馨惦念。