事关春节返乡！洛阳多个县区发布最新通告

事关春节返乡，伊滨、汝阳、栾川、孟津等地发布最新通知，一起来看看吧。

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伊滨区

伊滨经开区(示范区)新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于加强当前新冠肺炎疫情防控工作的通告

〔2022〕5号

当前，国内疫情防控形势依然严峻复杂，省内疫情多点爆发，随着春节即将来临，人口流动增加、聚集性活动增多，我区疫情防控压力持续增大。为落实“外防输入、内防反弹”策略，确保广大居民平安欢乐祥和过节，现就加强当前疫情防控工作通告如下：

一、倡导就地过节。坚持非必要不离伊、非必要不返伊、非预约不出游，提倡在伊外地人员和在外地的伊滨籍人员在工作、学习、生活地就地过节。

二、主动报备行程和核酸检测。有市域外旅居史的来(返)伊人员，应提前3天向目的地社区、单位、宾馆酒店报备。入伊时测体温，查验健康码、行程码、核酸检测阴性证明，省内入伊人员须提供24小时内核酸检测阴性证明，省外入伊人员须提供48小时内核酸检测阴性证明；如不能出具核酸检测阴性证明的，需登记信息后到临时采样点进行现场采样。抵伊后如实报告旅居史和接触史，配合落实相应疫情防控措施。因瞒报行程、瞒报病情等造成疫情传播或疫情传播风险的，将依法追究相关责任。

三、严格隔离管控。有中高风险地区所在乡镇(街道)旅居史的来(返)伊人员，落实“14天集中隔离+7天居家健康监测+7次核酸检测”的管控措施。有中高风险地区所在县市区(县级)其他乡镇(街道)旅居史的来(返)伊人员，落实“14天居家隔离+5次核酸检测”的管控措施。有市域外旅居史的其他来(返)伊人员，抵达居住地后48小时内进行1次核酸检测(与上次采样间隔24小时以上)，居家健康监测14天，解除居家健康监测时再进行1次核酸检测。

四、加强信息查验。商场超市、集贸(农贸)市场、餐饮机构等公共场所要严格落实进入人员戴口罩、测体温、查验健康码及行程码等常态化防控措施，不戴口罩者禁止入内。宾馆酒店、民居民宿等具有留宿功能的场所，在测体温和查验健康码、行程码的同时，要严格查验有市域外旅居史人员入伊前48小时(省内24小时)核酸检测阴性证明，并及时向所在地社区报备。

五、暂停集聚性重点场所开放和营业。全区旅游景区暂停开放；所有博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆、城市书房、基层文化服务中心、老年活动中心等场所暂时关闭；所有人员密集、密闭型非生活必需的文体休闲娱乐场所暂停营业，主要包括公共浴室、健身房、棋牌室(麻将馆)、酒吧、网吧、影剧院、KTV、游艺游戏室、密室逃脱和剧本杀等。

六、严控人员聚集。倡导“红事缓办、白事简办、宴会不办”，举办50人以上活动要向当地疫情防控机构报批，家庭聚会、朋友聚餐、私人聚会等尽量控制在10人以下。承办5桌以上宴会聚餐活动的餐饮单位做好防控工作，就餐人员落实扫码、现场测温和戴口罩措施；自行举办5桌以上宴会聚会的个人须向属地村(居)委会报备，落实属地疫情防控规定。

七、做好个人防护。非必要不前往发生本土疫情的城市，非必需不前往中高风险地区所在地市。出行期间要尽可能错峰出行，备好防护物品，遵守秩序、有序排队，全程佩戴口罩，途中做好手消毒等个人防护，不扎堆、不聚集。及时接种疫苗，保护自己和家人的健康。

2022年1月17日

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