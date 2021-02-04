疫情防控值班点民警毛军星的特殊生日

“祝你生日快乐……”18日，民警毛军星在孟津区会盟镇的疫情防控值班点迎来一个别样的生日。

“祝你生日快乐……”18日，民警毛军星在孟津区会盟镇的疫情防控值班点迎来一个别样的生日。

当天，毛军星像往常一样查验过往车辆和人员、疏导交通。因为值守防控一线，过生日根本不在的他计划之内。

同事们知道毛军星这天过生日，悄悄为他准备了生日蛋糕。晚饭时间，被大家带到警务车的“寿星”毛军星看到蛋糕时，开心地有些不知所措。

在欢快的生日歌声中，他激动地说：“感谢大家，这个在疫情防控一线的生日，特别而有意义。我会把大家的祝福化作力量，更好工作，助力早日打赢疫情防控硬仗。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 王建伟 文/图）