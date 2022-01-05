洛阳小伙儿留在深圳过年 与家人线上团聚

“过年就不回去了，等疫情结束，啥时候都能回！”18日中午，正在深圳工作的邵晨曦在接到记者电话时，操着一口标准的洛阳话说道。

“过年就不回去了，等疫情结束，啥时候都能回！”18日中午，正在深圳工作的邵晨曦在接到记者电话时，操着一口标准的洛阳话说道。

今年23岁的邵晨曦家住洛阳市新安县，目前在深圳一家国企工作。自去年4月份入职以来，他一直盼着过年回家。“我从来没有离家这么久过，想回家喝碗牛肉汤。”说这话的时候，邵晨曦有些不好意思。

自家乡发生疫情以来，邵晨曦每天都在关注着最新的动态消息，时常跟父母通话询问他们的身体情况以及社区的防护状况。新安县解封当天，邵晨曦的妈妈向儿子转发了相关消息，并询问他准备什么时候回家，得到的却是不回家过年的回复。

“我太想回了，可是深圳这边最近也有新增病例，还是就地过年吧，不能给家乡添麻烦。”这是邵晨曦发给妈妈的语音内容。

邵晨曦告诉记者，他已经跟爸妈商量好了，今年家里“线上跨年”，通过视频电话一起看春节联欢晚会，自己到时候煮份饺子吃，也算是团聚了。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君）