新安县交通运输部门发布客运、出租车有序恢复运营方案

17日，记者从新安县交通运输局获悉，根据该县当前疫情防控形势，该局制定并公布新安县客运、出租车有序恢复运营方案。

17日，记者从新安县交通运输局获悉，根据该县当前疫情防控形势，该局制定并公布新安县客运、出租车有序恢复运营方案。

城际公交方面，发往洛阳市区的701路、702路于18日恢复运营，从新安到洛阳的乘客中途可以上下车，从洛阳到新安的乘客中途不能上下车，需直接到新安汽车站统一下车；省外乘客需持48小时核酸检测阴性证明，省内乘客需持24小时核酸检测阴性证明。健康码异常人员不允许乘车，司乘人员发现将立即上报。每台车安排一名乘务员，负责指导乘客扫码登记，落实防控措施；一个班次进行一次消杀防控。新安汽车站设置701路、702路公交车乘客进出站查验区，区分中高风险地区和其他地区返新人员，加强与各镇对接，安排专人，负责接送乘客。根据实际客流情况，适时调整班次、运力，确保旅客运输途中健康安全，同时，保证乘客上座率控制在核载人数70%以内。

县内客运方面，公交、客运班线、村村通客车全部恢复运营。除村村通客车外，每台车安排一名乘务员负责指导乘客扫码登记，落实防控措施；一个班次一次消杀防控。

其他线路方面，新安发往郑州、温县、宜阳、义马、栾川的客运班线暂时未恢复运营。

出租车仅可在县域内运营，禁止跨区运营，一经发现，立即停运；出租车副驾驶严禁载客，驾驶员负责指导乘客扫码登记，查验核酸检测阴性证明，返新人员落实“四个一”(查验健康码、行程码、测体温、戴口罩)措施，一车一客一消杀。

新安县交通运输局相关负责人表示，疫情形势有所缓解，但仍不能放松警惕。目前他们已分批次对客运车辆、出租车等从业人员进行疫情防控教育培训，加强管理人员和后台信息监控人员教育培训，第一时间掌控重点地区返新乘客、省内外返新乘客信息，实现汽车站与镇村无缝衔接。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 李鹏 通讯员 张锋 郭书剑）