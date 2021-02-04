洛阳市委常委会召开会议

3日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神，研究2022年市委经济工作和市委十二届二次全会暨市委经济工作会议筹备相关事宜；听取市第十二次党代会部署的乡村振兴、城市提质等重点工作进展及2022年谋划情况汇报，对做好下步工作提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳列席

3日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神，研究2022年市委经济工作和市委十二届二次全会暨市委经济工作会议筹备相关事宜；听取市第十二次党代会部署的乡村振兴、城市提质等重点工作进展及2022年谋划情况汇报，对做好下步工作提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳列席会议。

会议指出，省委十一届二次全会暨省委经济工作会议是在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史节点、喜迎党的二十大胜利召开的重要时刻召开的一次十分重要的会议。省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神与省委工作会议、省第十一次党代会精神一脉相承，对动员全省上下锚定“两个确保”、实施“十大战略”，奋力实现2022年经济发展开门红、全年红具有重要指导意义。全市上下要把学习贯彻省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神作为一项重要政治任务，深刻领会精神实质，细化贯彻落实举措，确保省委省政府部署要求在洛阳落到实处。

会议强调，要深刻理解和把握省委省政府关于高水平规划建设郑州都市圈，培育壮大副中心城市的战略部署。深刻认识到洛阳纳入郑州都市圈建设，既对全省大局有利，又对洛阳发展有利，立足全省大局，集中精力干好自己的事，用实实在在的发展成效提升洛阳在全国全省大局中的地位和作用。要善于把握机遇，积极争取更多有利于推动洛阳发展、增进民生福祉的优惠政策，争取更大发展主动。要高度重视发展城市经济，加快城市区发展步伐，做大做强市本级经济，不断增强城市首位度和带动力。要坚持问题导向，清醒认识洛阳经济发展面临的突出问题和短板，持续加快发展步伐，着力建强副中心、形成增长极，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

会议听取了市委十二届二次全会暨市委经济工作会议筹备工作汇报，以及2021年全市经济工作完成情况、重点项目建设“三个一批”和“万人助万企”活动开展情况、重点民生实事完成情况和2022年相关工作安排情况汇报。会议指出，要深化经济工作研究，综合分析发展优势，科学确定目标任务。要细化思路举措，与省委锚定“两个确保”、实施“十大战略”衔接起来，与市第十二次党代会决策部署统一起来，坚持把以创新引领发展作为主战略，坚定抓好乡村振兴、城市提质、产业发展三项重点工作，用好改革开放、科技创新、激励干部担当作为三大举措，切实把省委、市委决策部署转化为具体抓手。要强化工作落实，扎实开展“能力作风建设年”活动，转变工作作风，提升能力素质，强化督查考核，凝聚推动落实的强大合力。要持续办好民生实事，选准“小切口”，解决“大问题”，不断增强群众获得感幸福感安全感。

就做好乡村振兴工作，会议指出，去年以来，市委“151”工作部署落地实施，引领乡村振兴实现良好开局，取得明显成效。全面推进乡村振兴，要坚持以富民为导向，以产业为核心，着力打造特色鲜明的乡村产业集群。要坚持以点带面，确定试点、分批推进，一批接着一批抓，一年接着一年干。要找准具体抓手，常态长效推进“三清两建”，不断提高乡村治理水平；大力引导乡贤返乡创业，健全完善协会商会组织，有效破解农村金融难题，让广大乡贤扎根乡村、安心创业；注重强化乡村运营，在普遍开展达标村建设的基础上，分类选择试点，探索典型经验，逐步示范推广；抓好试点集镇建设，打通城乡融合发展路径，做优公共服务配套，引导群众向集镇适度规模集中；深化农村“三变”改革，抓好土地流转，促进农业结构调整，带动村集体和农民持续增收。要加强统筹协调，五大专班一体推进，加快形成整体合力，不断开创乡村振兴新局面。

就做好城市提质工作，会议强调，要坚持高站位谋划推进，既着眼城市让生活更美好，又注重提升城市竞争力吸引力，切实以城市提质聚合创新要素、引领产业升级，加快推进城市治理体系和治理能力现代化。要聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市、青年友好型城市，突出行动抓手，用好创建手段，着力完善城市功能、提升城市品质。要深化体制机制改革，提升投融资能力，健全督查考核机制，确保城市提质各项任务落地见效。

会议还研究了市直事业单位重塑性改革工作。(记者 李东慧 白云飞)