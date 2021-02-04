13日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究我市贯彻落实意见；传达学习习近平总书记近期重要指示精神，对推进法治建设、提高村干部工作报酬等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习中央经济工作会议精神

会议对做好经济工作、推进法治建设、提高村干部工作报酬等提出要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

13日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究我市贯彻落实意见；传达学习习近平总书记近期重要指示精神，对推进法治建设、提高村干部工作报酬等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议，是党的十九届六中全会之后中央召开的一次重要会议。习近平总书记的重要讲话，全面总结今年经济工作，深入分析当前经济形势，系统部署明年经济工作，阐明了中央关于明年经济工作的总体要求、政策取向、重点任务，为我们做好经济工作指明了方向、提供了根本遵循。各级各部门要把学习贯彻中央经济工作会议精神作为一项重要政治任务，与贯彻落实党的十九届六中全会精神结合起来，与贯彻落实省、市党代会部署要求结合起来，准确把握中央对当前和今后一个时期经济形势的分析研判，准确把握明年经济工作的总体要求，准确把握稳定经济的七大重点政策，准确把握进入新发展阶段面临的新的重大理论和实践问题，领会精神实质，做到融会贯通，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，进一步增强做好经济工作的信心，确保党中央决策部署落地见效。

会议强调，要在深入学习中央经济工作会议精神基础上，结合洛阳实际，认真谋划明年经济工作。要把准政策取向，抢抓政策机遇，科学谋划一批事关洛阳长远发展的重大科技创新、基础设施、新基建等项目，积极向上汇报对接，争取更多国家支持，充分释放政策红利。要深入研究分析经济运行态势，科学提出明年目标任务、重点工作、重大项目，统筹确定经济运行、人口结构等指标，做到既体现稳中求进的工作总基调，又体现积极进取的坚定决心，切实增强发展信心、提振发展预期。要加快产业创新发展，更加关注高成长性中小企业，扎实开展“万人助万企”活动，推动企业不断做大做强，汇聚支撑高质量发展的强大动力；加快“三个一批”重大项目建设，把产业链问题作为一项工程来抓，增强政府产业投融资能力，精准推进招商引资，着力延链补链强链，实现风口产业布局取得更大突破。要全面深化改革，做好机构改革“后半篇文章”，深化国资国企改革，抓好省委确定的开发区改革、省直管县财政改革、县域放权赋能改革等重大改革事项落地，加快推进事业单位重塑性改革、科技体制改革、“放管服效”改革等，提高行政效能，优化营商环境，不断激发市场主体活力。

会议认真学习了习近平总书记在中共中央政治局第三十五次集体学习时的重要讲话，审议了《法治洛阳建设规划(2021-2025年)》《洛阳市法治社会建设实施方案(2021-2025年)》，并就做好法治建设工作提出要求。会议指出，要深入学习贯彻习近平法治思想，把中央和省委精神研究透，把洛阳实际情况摸清楚，以解决好法治领域突出问题为着力点，深入系统梳理具有可操作性的具体工作举措，常抓不懈、久久为功，不断提高依法治市能力和水平。

会议审议了《关于进一步提高村干部工作报酬激励担当作为的意见》。会议强调，提高村干部工作报酬，是激励基层党员干部担当作为、全面推进乡村振兴的重要举措。要优化基层干部激励机制，通过提高报酬，进一步调动村干部工作积极性主动性创造性，更好发挥党员干部先锋模范作用。要认真抓好政策落实，充分发挥考核指挥棒作用，加强村干部绩效考核管理，大力发展村级集体经济，不断增强农村发展内生动力和活力。

会议还研究了其他事项。(记者 白云飞 孙小蕊)