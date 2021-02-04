14日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究谋划明年全市经济工作。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议传达学习中央经济工作会议精神

稳字当头稳中求进推动高质量发展

抢抓机遇集聚资源把握发展主动权

14日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究谋划明年全市经济工作。

会议指出，中央经济工作会议是党的十九届六中全会之后党中央召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话为我们做好明年经济工作，迎接党的二十大胜利召开，指明了前进方向、提供了根本遵循。各级各部门要把学习贯彻中央经济工作会议精神作为一项重要政治任务，与学习贯彻落实党的十九届六中全会精神结合起来，与贯彻落实省、市党代会部署要求结合起来，聚精会神抓落实，步调一致向前进，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”奠定坚实基础。一要深学细悟明方向。要深刻领会和把握习近平总书记、党中央对国内外形势的科学研判，深刻领会和把握明年经济工作的主要目标和政策取向，研究谋划更多前瞻性、战略性、创新性思路举措，加快形成推动高质量发展的强大动力，以做好经济工作的实际成效做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二要抢抓机遇稳运行。要坚持稳字当头、稳中求进，抢抓中央政策机遇，加强全流程监测、常态化调度，千方百计稳住经济基本盘。要加强战略谋划，树牢“项目为王”理念，找准国家投资方向和重点领域，积极向上汇报对接，建立科学考评机制，力争更多重大规划、项目进入国家、省大盘子。要结合“万人助万企”活动，更好支持中小企业发展，培育更多“专精特新”“小巨人”企业，为未来发展蓄势赋能。三要创新引领优产业。要把创新理念、思维、模式融入产业发展，推动“六新”并举，推进“五链”耦合，建强产业链条，推动产业集聚，打造产业集群；要抢抓省重塑实验室体系机遇，加快产业创新载体平台建设，高质量建设伊滨科技城、科技产业社区、产业研究院、中试基地，提升产业发展整体创新力、核心竞争力。四要深化改革强动能。要坚持“发展出题目，改革做文章”，深化国资国企、开发区、省直管县财政制度等重点领域改革，确保明年6月份全面完成开发区改制工作。加快放权赋能改革，做到放权不放监管、放权不放责任，确保“放得下”“接得住”“管得好”。五要增强本领勇担当。要以解放思想大讨论活动为契机，强化市场思维，提高驾驭经济工作的能力和水平。持续开展政府系统“三转三优”行动，倡导“穿透式”工作法，严格落实“13710”工作制度，切实肩负起加快推动经济高质量发展的使命担当。六要科学谋划开新局。要坚持目标导向、问题导向、结果导向，按照量力而行、尽力而为基本原则，精准研究设定发展目标，确保方向明确、思路清晰、措施可行。要持续抓好疫情防控，统筹做好基层“三保”、市场保供稳价、农民工工资支付等工作，加强安全监管，守牢安全底线，为党的二十大胜利召开营造良好环境。(记者 孙自豪 孙小蕊)