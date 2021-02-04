13日，市委书记江凌主持召开市委深改委第十四次会议暨市委财经委第三次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十二次会议上的重要讲话和省有关会议精神，研究我市全面深化改革相关重点工作。

市委深改委第十四次会议暨市委财经委第三次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

13日，市委书记江凌主持召开市委深改委第十四次会议暨市委财经委第三次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十二次会议上的重要讲话和省有关会议精神，研究我市全面深化改革相关重点工作。

会议学习了全省县域放权赋能改革工作推进会议精神，听取了我市向县区下放市级经济社会管理权限工作情况汇报，审议了相关下放权限清单。会议指出，深化县域放权赋能改革、省直管县财政改革、开发区改革，是贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示的实际行动，是省委确定的重大改革举措，对于统筹推进新发展格局下经济高质量发展，加快建强副中心、形成增长极，具有重要意义。要深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实省委重大改革部署，系统推进县域放权赋能改革、省直管县财政改革、开发区改革等改革事项，确保抓细抓实抓到位，不断激发推动高质量发展的动力活力。

会议强调，要以更大力度推进开发区改革，按照“整合、扩区、调规、改制”要求和“一县一省级开发区”原则，抓紧推进开发区整合，加快体制机制改革，科学编制开发区规划，推行“管委会+公司”运行模式，着力构建布局合理、特色鲜明的开发区体系，切实推动开发区把主要精力放在经济管理、投资服务和招商引资上，真正成为经济建设的主阵地、主战场、主引擎。要以更高效率推进县域放权赋能改革，按照“谁下放、谁培训”的原则，分口加强业务培训指导，帮助县区尽快熟悉相关政策法规、业务流程、操作方法等，确保下放权限基层“接得住”；结合做好机构改革“后半篇文章”，坚持事权匹配、编随人走，推动机构编制资源向基层下沉，保障下放权限有序运行；坚持放权不放责，市直部门切实担起监管、服务、指导责任，县区严格落实属地管理责任，实现监管无缝对接。要以更细标准推进省直管县财政体制改革，探索新体制下的市县关系，培育发展县域经济，做大做强城市经济，共同支撑洛阳副中心城市高质量发展。

会议还审议了《洛阳市全面推行林长制实施方案》《关于改革完善社会救助制度的实施意见》。

徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(记者 白云飞 孙小蕊)