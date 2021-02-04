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公交车司机开起救护车，勇当抗疫“最强替补”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 17:18

　　“上午忙完比较早，可以好好吃顿饭了。”3日中午快1点，新安县正村镇镇政府，刚消毒完救护车、脱下防护服的刘孟孟，在接受洛报融媒记者电话采访时说。

　　今年33岁的刘孟孟，是洛阳交通运输集团有限公司新安分公司的一名公交车司机。2日凌晨2点左右，她接到公司的紧急任务，需要临时组建一支应急救护车司机队伍，配合支援新安县的洛阳医护人员转运密接、次密接人员及发热患者。

　　转运工作是在风险较高的抗疫“前线”，但公交车司机们无人退缩、踊跃报名，刘孟孟就是其中之一。短短半个小时，一支由18名公交车司机组成的应急救护车司机小分队就诞生了。

　　当天凌晨5点多，刘孟孟和同事们正式“上岗”。根据安排，刘孟孟与支援新安的洛阳市第一人民医院办公室急诊司机马欢欢搭班，一同转运正村镇的密接、次密接人员及发热患者。

刘孟孟和马欢欢

　　“这是我第一次开救护车，多亏了马师傅。”刘孟孟说，作为一名公交车司机，她甘当志愿者，为防控疫情出一份力。

　　在电话采访中，马欢欢告诉洛报融媒记者，2021年12月31日中午时分，作为该医院支援新安核酸采样先锋队的一员，他来到正村镇协助这里的转运工作。开着救护车的马欢欢，就像上了弦的钟摆。由于人手不够，他跟其他救护车司机一样，常常要忙到凌晨，然后对付一盒方便面，补睡一会儿了事。

　　“开救护车责任重大，既要与病毒拼速度，又要保证接送者的安全。”马欢欢说，有时防护服一穿就是一整天，脱下来皮肤都捂成白色了，这几天的辛苦工作对他来说不算什么，他感到最亏欠的是妻子和儿子，他决定等闲下来，一定多陪陪家人。(记者 仝景菁 李鹏 通讯员 艾金宝 沈箬文)(照片和视频由受访者提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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