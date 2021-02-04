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送爱心餐、协助核酸采样 200多名救援队员奋战在防疫一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 15:51

　　3日上午，新安县蓝鹰救援队副队长段素梅正忙着统计当日爱心餐的发放工作。疫情出现以来，她与200多名队员迅速投入到志愿行动中，为防疫人员送爱心餐、协助进行核酸采样、开展消杀等工作。

　　“这几天不觉得辛苦，广大医护人员才辛苦。”段素梅说，得知新安县出现疫情当天，她和200多名队友立即行动起来，决定为一线医护人员送爱心餐，其想法得到县文明办的支持与参与。当晚，他们深入城关镇西苑社区等防疫一线，送去烫面角、卤面等爱心餐。

　　元旦假期3天，段素梅和队友也没闲着。经过专业培训，部分队员协助医护人员进行核酸采样，负责给试管贴编号、登记个人信息，也有队员负责维持秩序。同时，他们还坚持送爱心餐，深入商场、学校等场所开展消杀，最忙时从早上8点一直工作到次日凌晨2点。

　　令段素梅等人感动的是，当地爱心人士和商家得知他们参与防疫的志愿行动后，纷纷加入，有的送爱心餐，有的捐蔬菜、鸡蛋，还有的捐款，他们收到爱心款近5000元。

　　截至目前，段素梅和队友已送爱心餐400多份，在14个执勤卡点执勤，对15处公共场所进行消杀。“只要疫情不退去，我们就不下‘战场’。”段素梅说。(记者 魏巍 李鹏)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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