西工区发布志愿者招募令，期待您的加入！

2日，记者从西工区文明办获悉，当前，疫情防控形势复杂严峻，为全力保障广大居民群众身体健康和生命安全，共同防控疫情，保卫美好家园，西工区面向辖区发出志愿者招募令。

2日，记者从西工区文明办获悉，当前，疫情防控形势复杂严峻，为全力保障广大居民群众身体健康和生命安全，共同防控疫情，保卫美好家园，西工区面向辖区发出志愿者招募令。

据悉，此次招募对象为在西工区辖区居住或工作的老干部、老党员、老教师、机关党员、预备党员、入党积极分子、团员、返乡大学生；辖区企事业单位、“两新”党组织党员；有意愿参与疫情防控工作的热心群众也可报名。

招募条件包括：身体健康，无感冒、咳嗽、发烧等症状；个人及家庭居住人员近一个月内无发热等病史，无中高风险地区经停史，无中高风险地区人员接触史；已完成新冠疫苗接种。

志愿者服务岗位包括：

1、值守巡逻先锋岗。负责协助西工区辖区内各街道、社区、物业，加强小区巡防，守护小区出入口，协助做好小区出入人员测温登记等工作。

2、居家服务先锋岗。协助西工区辖区内各街道、社区服务好居家隔离对象，提供代买生活物资、代取快递等居家关爱服务。

3、防控宣传先锋岗。协助西工区辖区内各街道、社区制作、发放各类宣传资料，宣传疫情防控科普知识，参与收集、报道、发布一线工作信息等。

4、信息收集先锋岗。协助西工区辖区内各街道、社区做好各类防疫工作台账、报表的整理汇总工作，协助做好电话调查、回访等相关工作。

5、综合保障先锋岗。关注各类防疫物资采购渠道信息、社会捐赠信息，协助西工区辖区内各街道、社区开展防疫物资采购、募集等工作；根据自身职业、工作特点，提供医疗、防疫、物资、心理疏导等各项支持。

此次招募的志愿者服务要求有，具体服务时间、分工安排依据志愿者自愿进行，服务时间可根据实际情况灵活掌握、合理安排。志愿者应服从所在社区统一调配，不得擅自行动，并时刻做好自我防护。报名后，需保持手机畅通，随时待命。

据悉，党员志愿者由西工区辖区内各街道、社区进行岗前培训；服务期间要采取相应的保障措施，及时发放口罩、消毒液等防护用品。

相关报名方式，请符合条件并有意愿报名的党员、群众致电居住地办事处报名。

洛北办联系人及电话：杨平 18003793330

红山办联系人及电话：杜凡 13703793523

金谷办联系人及电话：黄赪 13937989008

西工办联系人及电话：王兵卫 63253449/15637959505

王城办联系人及电话：仝梦雪 18211900962

凯东办联系人及电话：张珂馨 18939004473

汉屯办联系人及电话：辛欣 15038668009

唐宫办联系人及电话：王金红 15637922879

邙岭办联系人及电话：高峰 18937978010

(记者 王博东)