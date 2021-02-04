新安县通报新增4例新冠肺炎无症状感染者活动轨迹

2021年12月31日，根据4例无症状感染者的流调情况，我们对其密接者和次密接者全部隔离并进行了核酸检测，发现4例初筛阳性感染者。2022年1月1日再次采样检测，结果为阳性，判定为无症状感染者。

关于我县新增4例无症状感染者活动轨迹的通报

2021年12月31日，根据4例无症状感染者的流调情况，我们对其密接者和次密接者全部隔离并进行了核酸检测，发现4例初筛阳性感染者。2022年1月1日再次采样检测，结果为阳性，判定为无症状感染者。至此，我县共报告无症状感染者8例。现将新增4例无症状感染者主要活动轨迹通报如下：

无症状感染者5：女，34岁，新安县城关镇古路村人，系无症状感染者1在新安县正村镇租住地同一楼层共用通道和卫生间的邻居。

12月16日8:05从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子(无症状感染者6)上学，10:13到金三角购物广场正村店购买食品，11:02回到租住地，17:09接孩子至租住地，未再外出。

12月17日8:10从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学，8:59回到租住地，17:11到正村镇中心幼儿园接孩子至租住地，未再外出。

12月18日9:53到金三角购物广场正村店购买食品，10:56回到租住地，未再外出。

12月19日全天在租住地居住，未外出。

12月20日8:03从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学，10:05到金三角购物广场正村店购买食品，11:04回到租住地，17:10到正村镇中心幼儿园接孩子至租住地，未再外出。

12月21日上午在租住地居住，14:03到金三角购物广场正村店购买食品，14:54回到租住地，未再外出。

12月22日-25日在租住地居住，未外出。

12月26日上午在租住地居住，13:59到正村镇后街理发店理发，16:28到伊人日化购买化妆品，17:12回到租住地，未再外出。

12月27日8:01从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学，10:26到金三角购物广场正村店购买食品，11:14回到租住地，17:05到正村镇中心幼儿园接孩子至租住地，未再外出。

12月28日8:03从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学，8:55到新安县城关镇古路村家中干活，17:13到正村镇中心幼儿园接孩子至租住地，未再外出。

12月29日7:55从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学后回到租住地，17:04到正村镇中心幼儿园接孩子回到租住地，未再外出。

12月30日8:00从租住地到正村镇中心幼儿园送孩子上学后回到租住地，9:02到新安县城关镇古路村家中干活，17:18到正村镇中心幼儿园接孩子至租住地，未再外出。

12月31日核酸检测初筛阳性，2022年1月1日复核结果为阳性，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

无症状感染者6：女，5岁，新安县城关镇古路村人，系无症状感染者5的女儿，二人共同生活。

12月16日-17日每日8:00左右由其母亲送到正村镇中心幼儿园上学，17:00左右由其母亲接回租住地，未再外出。

12月18日-19日在租住地居住，未外出。

12月20日8:00左右由其母亲送到正村镇中心幼儿园上学，17:00左右由其母亲接回租住地，未再外出。

12月21日-26日在租住地居住，未外出。

12月27日-30日每日8:00左右由其母亲送到正村镇中心幼儿园上学，17:00左右由其母亲接回租住地，未再外出。

12月31日核酸检测初筛阳性，2022年1月1日复核结果为阳性，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

无症状感染者7：女，37岁，新安县正村镇郭峪村人，系无症状感染者1在新安县正村镇租住地同一楼层共用通道和卫生间的邻居。

12月16日11:51从租住地到新安县城关镇老干区文化活动中心活动，14:45回到租住地，未再外出。

12月17日全天在租住地居住，未外出。

12月18日9:04从租住地回到正村镇郭峪村家中，未再外出。

12月19日17:28从正村镇郭峪村家中回到租住地，未再外出。

12月20日全天在租住地居住，未外出。

12月21日9:24从租住地到正村镇正村街中通快递点取快递后返回，未再外出。

12月22日-23日在租住地居住，未外出。

12月24日上午在租住地居住，15:34到正村镇中心卫生院接种新冠疫苗，17:23回到租住地，未再外出。

12月25日9:51从租住地回到正村镇郭峪村家中，未再外出。

12月26日上午在正村镇郭峪村家中居住，17:33回到租住地，未再外出。

12月27日全天在租住地居住，未外出。

12月28日11:06从租住地到正村镇白墙社区万喜饭店参加亲友聚餐，13:17回到租住地，未再外出。

12月29日10:23从租住地到正村镇郭峪村家中，17:11回到租住地，未再外出。

12月30日10:25从租住地到正村镇郭峪村家中，17:59回到租住地，未再外出。

12月31日核酸检测初筛阳性，2022年1月1日复核结果为阳性，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

无症状感染者8：男，68岁，新安县正村镇北沟村人，与无症状感染者3邻近居住，曾到无症状感染者3家中串门。

12月16日-19日在正村镇西沟村家中居住，未外出。

12月20日10:42因腰部扭伤到正村镇卫生院看病，11:45回到正村镇西沟村家中，14:37到新安县五头镇卫生院拍摄CT，16:51回到西沟村家中，17:00左右带孙女到无症状感染者3家中串门。

12月21日9:25从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:23回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月22日9:37从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:35回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月23日9:50从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:54回到正村镇西沟村家中，21:09从正村镇西沟村家中出发，21:32到新安县职教中心看望外孙女，22:06回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月24日9:13从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，11:50回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月25日9:42从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:31回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月26日9:34从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:23回到正村镇西沟村家中，15:15到正村上坡木渣厂卖木头，16:47回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月27日9:22从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:05回到正村镇西沟村家中，15:07到正村镇宋洼村伐木，16:52返回正村镇西沟村家中，未再外出。

12月28日9:12从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，11:51回到正村镇西沟村家中，15:01到正村上坡木渣厂卖木头，16:20回到正村镇西沟村家中。

12月29日9:36从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，12:14回到正村镇西沟村家中，15:13到正村镇宋洼村伐木，16:49返回正村镇西沟村家中，未再外出。

12月30日9:17从正村镇西沟村家中到正村镇卫生院理疗，11:48回到正村镇西沟村家中，未再外出。

12月31日核酸检测初筛阳性，2022年1月1日复核结果为阳性，判定为无症状感染者，已转运至定点医疗机构。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年1月2日