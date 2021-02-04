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洛阳市召开新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 23:04

我市召开新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议
尽快堵上防控漏洞 有效控制疫情扩散
江凌讲话 徐衣显主持 杨骁参加

　　2021年12月31日下午，我市召开新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议，通报新安县疫情情况，对扎实做好疫情防控工作提出要求。

　　市委书记江凌在新安县会场出席会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显在新安县会场主持会议。杨骁、王飞、李保国、王军、贺敏、张武清等参加会议。

　　江凌指出，常态化疫情防控，来不得半点侥幸。新安县发生的疫情，暴露出疫情防控工作存在的短板、弱项、漏洞，反映出工作作风不细致不扎实问题。各级各部门要深刻吸取教训，始终保持警惕，把市委市政府部署要求细化为可操作、能落实的具体举措，真正把防控工作做得更细致、更扎实、更到位。市县两级疫情防控指挥体系要迅速进入应急状态，做好值班值守，完善力量配备，有效控制疫情扩散，坚决打赢疫情防控硬仗。

　　江凌强调，要深入研究问题，有针对性地尽快堵上防控漏洞。要从严抓好外出来(返)洛人员报备工作，精准掌握信息，及时做好提醒，拿出具体办法，确保来(返)洛人员特别是从中高风险地区来(返)洛人员第一时间向村(社区)报备、第一时间接受核酸检测，检测结果出具前不外出活动。要从严抓好临时租住群体管理，动态掌握租住人员信息，严防漏查漏报。要从严抓好大型商超、电影院、餐饮店等公共场所个人卫生防护，严格落实戴口罩、测体温、扫健康码等防控措施，确保不漏一人、管控到位。

　　江凌指出，要加强应急处置业务培训，全面提升应急处置能力。抓好精准流调，公安、疾控、大数据等部门协同配合，组织好专业流调力量，统筹好大数据比对和阳性感染者流调，尽快查清所有活动轨迹，找到所有密接者、次密接者、时空伴随者，为科学管控提供有力保障。要抓好封控管理，科学划定封控范围，科学制定封控措施，既要确保圈住封死，又要抓好封控区内人员隔离，有效避免交叉感染。要抓好隔离管理，科学设置隔离点，抓好闭环转运、人员管理等重点环节，落实落细分类隔离要求，努力把传播扩散风险降到最低。要抓好核酸检测，提高采样、收集、运输、检测、反馈各个环节工作效率，照顾好老人、孕妇、婴幼儿等特殊群体，确保应检尽检，为后续处置环节争取主动。各级各相关部门要按照队伍常备、工作常态、演练常抓的要求做好应急处置力量建设，确保一旦发现疫情能立刻出动，迅速发挥作用。

　　江凌强调，要未雨绸缪、防患未然，提前预判春节前后可能发生的疫情风险。要抓好人员返乡风险防范，既要加强宣传引导，提倡在外人员就地过节，又要落细防控要求，确保外地来(返)洛人员第一时间报备、接受核酸检测。要严防聚集风险，加强社会面宣传，提升全社会防范意识，严控各类聚集性活动，最大限度减少人员聚集。要加强景区景点管理，严格落实人员限流、预约、扫码等防控要求，加强引导劝导，提醒游客戴口罩、不扎堆、不聚集，严防公共场所交叉感染。各级各部门要切实压实责任，确保思想不松懈、措施不悬空、工作不松劲，力争尽快扑灭疫情燃点，为明年扎实开局营造良好环境、争取更大主动。

　　就做好当前疫情防控工作，会议强调，各级党政主要领导要扛牢政治责任，抓紧抓实各项防控举措，加强督导指导，以强有力举措尽快把疫情圈住封死。必须扎紧扎牢“四个口袋”，着力消除风险隐患；必须守牢车站机场、机关企事业单位、村(社区)、景区景点和宾馆酒店、建筑工地等五道防线，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗；必须严批严控聚集活动，坚持“非必要不举办”，原则上不举办大型聚集性活动，倡导红事缓办、白事简办、宴会不办；必须盯紧盯死重点场所，抓好公共场所、医院、学校、集中隔离场所等重点场所管理，确保常态化防控措施落实到位；必须落实监测预警功能，发挥好零售药店、村卫生室、个体诊所、发热门诊等“哨点”作用，加强中医坐堂医诊所日常监管，加密高风险岗位人员核酸检测频次；必须快速精准做好应急处置，落实24小时值班、日报告、零报告制度，确保精准研判、果断处置；必须开展及时有效的宣传引导，引导群众履行个人防疫职责，养成良好卫生习惯、主动接种疫苗，织密筑牢疫情防控基层防线；必须从严从细进行督导检查，采取“四不两直”方式深入各地督导检查，压紧压实各方责任，确保疫情防控措施落实落细落地。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。(记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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