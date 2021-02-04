龙门石窟、应天门……洛阳元素再次亮相纽约时报广场

黄河、嵩山、龙门石窟、洛神水赋、应天门……美国东部时间12月30日凌晨，30秒的河南宣传片登上纽约时报广场Disney大屏，其中包括诸多“洛阳元素”。

黄河、嵩山、龙门石窟、洛神水赋、应天门……美国东部时间12月30日凌晨，30秒的河南宣传片登上纽约时报广场Disney大屏，其中包括诸多“洛阳元素”。

此次洛阳元素再次亮相纽约时报广场，不仅让洛阳登上全球中心，还让更多人了解洛阳悠久历史文化。据悉，该宣传片于12月30日、31日在Disney大屏每天播出不少于120次。12月31日18：15至午夜00：15，在时报广场水晶球大楼下方及附近6块大屏幕滚动播放。

在短短30秒的宣传片中，龙门石窟、洛神水赋、应天门等“洛阳元素”相继出现，不仅带领全球观众“行走河南，读懂中国”，还开启了一场触摸古老中原，走近洛阳的线上旅程。

宣传片一开场是中华民族的母亲河黄河的奔腾场景，小浪底水利枢纽确保黄河岁岁安澜；随后映入观众眼帘的是龙门石窟，飞天舞女腾飞而舞，飘带半空飘起，抱弹琵琶，可谓美轮美奂；紧接着的是舞蹈《洛神水赋》，舞者身着彩衣，在水中翩然起舞，颇有洛神“翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松”的美态；璀璨的应天门展示了千年古都洛阳的“诗和远方”，这些场景虽然只是一闪而过，但丰富的内容、绚丽的画面给人留下了深刻印象。

据介绍，纽约时报广场是美国纽约市曼哈顿的一块繁华街区，被称为“世界的十字路口”。纽约时报广场新年倒计时活动创立于1904年，年均现场观众超100万，线上观众数以亿计。每年辞旧迎新之时，世界各地的人们汇聚于此共度跨年夜。

这个宣传片发布后，网友纷纷转发，引发众人点赞。有网友留言：震撼、骄傲！“洛阳元素”再次亮相纽约时报广场！也有一些网友提出建议：希望洛阳大力宣传洛阳的历史文化资源，助力洛阳打造国际人文交往中心。（记者 贾臻）(图片为视频截图)