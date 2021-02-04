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洛阳着力打造科技创新平台 集聚青年人才汇聚青春力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 19:07

　　16日，在位于洛阳智能科技产业园内的洛阳京师睿道智能科技有限公司，技术人员正在对京师科教云平台项目进行系统性能优化。

　　这是一家初创公司，致力于智慧教育关键技术的研发和应用创新，通过构建基于教育大数据的教育云平台，形成学校、教师、学生等权威数据源，逐步实现大规模因材施教和个性化学习。

　　该公司负责人、29岁的南昊是甘肃天水人。“选择来洛阳，是因为这里有良好的创新创业环境和人才支持政策，园区除给予场地、资金等支持外，还有全程‘保姆+管家式’服务，让我们对未来的发展充满信心。”南昊告诉洛报融媒记者。

　　像这样的初创企业，洛阳智能科技产业园已引进了多家。今年4月，西工区对位于解放路与唐宫路交叉口附近的老旧厂房进行改建，建设集科技孵化、装备研发、技术转化等功能于一体的洛阳智能科技产业园。如今，该园区已形成园区吸引企业进驻、企业吸引青年人才的良性循环。

　　人才发展离不开良好的平台。日前印发的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》明确提出，打造科技创新平台。着力打造以科技产业为支撑的伊滨科技新城，布局建设一批高成长性、高科技型项目。加快推进科技产业社区建设，推动形成一批功能齐全、青年青睐的新型城市社区。聚焦优势主导产业，培育和引进一批产学研结合更紧密的新型研发机构，布局建设一批产业研究院、中试基地，以清洛基地等创新平台为依托集聚青年科技创新人才，推动科技创新成果更好转化为现实生产力。

　　可自主导航、灵活避障的护理机器人，可提升旋耕刀具2倍耐磨性的激光强化技术，能够漂浮在水面上的泡沫铝……在清洛基地，一项项先进的创新成果不断涌现，接连为产业转型升级赋能。

　　作为全省首批中试基地和重大新型研发机构，清洛基地通过“以才引才、机制引才、项目引才、政策引才”等多维引才方式，不断集聚青年科技创新人才。目前，清洛基地已建设了一支240余人的高层次全职人才团队，其中20余人有清华教育背景，硕博占比近一半，平均年龄33岁，35岁及以下人才占比72%，非洛阳籍员工占比67%，初步形成中西部地区青年科技创新人才小高地。

　　“这里有大学生实训基地、青年众创空间、青年创业园等平台，加上洛阳出台的支持青年就业创业政策体系，青年人能够在这里安心创业创新。”清洛基地执行主任马明星说，下一步，清洛基地将通过建设清洛基地智慧岛、科技产业社区等，着力集聚创新资源，进一步打造集科技创新、双创孵化、金融赋能、人才引领于一体的创新生态圈，为洛阳引入、培养更多优质的青年人才。

　　如今，随着清洛基地、洛阳智能科技产业园等科技创新平台日益丰富，吸引会聚了大批青年创新人才来洛创新创业。

　　围绕造科技创新平台建设，下一步，我市将持续实施孵化育成体系建设行动、研发平台扩量提质行动等，高水平建设一批科技孵化载体、研发中试基地、科技产业社区，积极引进和培育一批新型研发机构，着力打造一流创新生态，为全市创新发展汇聚更多青春力量。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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