洛阳疾控紧急提醒：近期又有密接人员来(返)洛！

15日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期，我市多个县区先后接到协查函，又发现密接人员来(返)洛，活动区域涉及我市公交车、超市和医院等场所，目前多部门正积极开展管控处置。“目前我市风险较低，但广大市民不能丝毫大意，相关窗口单位也必须做好防控，发挥好哨点作用。”15日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

15日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期，我市多个县区先后接到协查函，又发现密接人员来(返)洛，活动区域涉及我市公交车、超市和医院等场所，目前多部门正积极开展管控处置。“目前我市风险较低，但广大市民不能丝毫大意，相关窗口单位也必须做好防控，发挥好哨点作用。”15日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

记者从市疾控中心获悉，近日，国内多地密集出现本土确诊病例，天津、广州先后从入境者中检出新冠变异毒株“奥密克戎”，而新乡一地已出现境外输入奥密克戎阳性病例的密切接触者。从本月初至今，我市陆续发现相关密接人员，经第一时间管控处置，目前，相关密接和千余名次密接人员核酸检测报告均为阴性。

“面对新冠变异毒株，广大市民不必恐慌，科学对待即可，戴口罩、不聚集和及时接种新冠疫苗都是有效的防护手段。”市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫提醒，随着各地下调核酸检测费用，市民在日常必要出行前后，均要做好核酸检测，这是对个人负责也是对家人和社会负责。

朱鑫还重点提醒，在市民主动做好防护之余，我市所有窗口单位也要做好防控，尤其是医院、铁路、商超等场所，要关注中高风险地区名单，及时核验进出人员的健康码，必要的可查验行程码。

对此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

一、凡是11月28日以来有陕西西安等国内疫情相关地区旅居史的来(返)洛人员，请立即向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备，主动配合辖区做好信息登记、核酸检测等防控措施。

二、非必要不跨省、市出行。非必要不离洛，如确需离洛，请密切关注出行当地防控政策并配合做好相关防控措施。来(返)洛前，请主动进行核酸检测并提供阴性证明。

三、近期如有健康码为红码、黄码，或来自中高风险地区特别是与已公布的阳性感染者活动轨迹有交集，请立即向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备，主动配合辖区做好各项疫情防控措施。

四、广大市民自觉遵守防疫规定，及时接种新冠疫苗，同时也保持高度警惕。不信谣不传谣，及时关注权威媒体发布各项疫情防控信息。加强自我防护和健康监测，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、用公筷等良好的生活习惯，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。

五、一旦出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎、肌痛和腹泻等症状，在做好个人防护的前提下，尽快到发热门诊就诊，并主动如实告知14天活动轨迹及接触史，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，共同筑牢疫情防控坚固防线！（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 ）