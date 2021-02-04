洛阳一驻村第一书记自掏腰包 为残疾村民修假肢

“邓书记掏钱帮我修假肢，我心里过意不去啊！”15日上午，洛阳市新安县石井镇太平庄村村民张爱红告诉记者，当她再次把修假肢的钱塞给驻村第一书记邓俊超时，他又托人送了回来。

图为邓俊超（左）陪张爱红修假肢

“邓书记掏钱帮我修假肢，我心里过意不去啊！”15日上午，洛阳市新安县石井镇太平庄村村民张爱红告诉记者，当她再次把修假肢的钱塞给驻村第一书记邓俊超时，他又托人送了回来。

今年50岁的张爱红，因小时候遭遇火灾导致右腿截肢，佩戴假肢多年。由于假肢长时间没有保养，她的右腿与假肢接口处已被磨破，近段时间一直无法正常行走。“换一条假肢需要上万元，而我家情况比较特殊……”说着，她叹了口气。

前些天，邓俊超在入户走访时，看到张爱红靠单脚跳着前行，当即询问了具体原因和她的家庭情况，并认真地记录在一个本子上。

邓俊超第一时间向县残联咨询相关政策，联系洛阳及周边的假肢厂家，询问维修假肢的方法等，向张爱红提出了解决她燃眉之急的办法。

近日的一天上午，邓俊超开车带着张爱红来到洛阳一个假肢厂家进行维修。由于当时张爱红带的钱不够，邓俊超主动帮她垫付了1000元。

事后，张爱红多次归还，都被邓俊超拒绝了。

今年36岁的邓俊超，是新安县发改委的一名工作人员，几个月前，他被派驻到太平庄村任驻村第一书记。在他看来，帮助张爱红，是一件平常小事儿。

自从驻村以来，他带领驻村工作队参与疫情防控、防汛排查、调解纠纷，帮助村民看病、申请贷款、办理医疗报销手续、申请残疾补贴……哪里有需要，哪里就有邓俊超的身影。村民们纷纷称赞：“谁有啥困难，就找我们驻村书记。”

“与乡亲们接触得越多，我越能感受到他们的淳朴善良，这也是我工作的动力。”邓俊超说，他和乡亲们是双向奔赴的，帮助困难群众是他的职责，只要脚踏实地、用心去做，一定能得到大家的认可。(记者 仝景菁 李鹏 实习生 杨颍静 通讯员 高月)