公交礼让“组合拳” 助力创建“文明城”【视频】

眼下，洛阳正在创建全国文明典范城市，公共交通作为展现城市风貌的重要一方面，不仅关系着市民的出行安全，还一定程度上反映了城市的文明程度。在公交车“高分”答卷背后，展现的不仅公交部门打出的“组合拳”成果，还是洛阳文明创建的缩影。

眼下，洛阳正在创建全国文明典范城市，公共交通作为展现城市风貌的重要一方面，不仅关系着市民的出行安全，还一定程度上反映了城市的文明程度。在公交车“高分”答卷背后，展现的不仅公交部门打出的“组合拳”成果，还是洛阳文明创建的缩影。

“一条路线开久了，地图自然而然就在脑海里了，哪里有斑马线，到哪里该减速，都已经形成了肌肉记忆。”14日上午，89路公交车车长蔡磊在与同事换班的间隙告诉记者，作为一名工龄15年的“老司机”，近年来，他深刻感受到了发生在斑马线前的大变革，“刚开始实行礼让斑马线时，我确实不太习惯，而现在习惯早已成了自然。”

把“习惯”变成“自然”，除了离不开时间，还有赖于洛阳市公共交通集团有限公司(以下简称市公交集团)打出的一套文明“组合拳”。

记者在市公交集团公交智能调度指挥中心的大屏幕上看到，指挥中心的工作人员正在这里对我市营运公交车进行随机电子稽查。“电子稽查就是后台工作人员通过远程监控，查看车内及车辆行车情况。”指挥中心主管潘少介绍，稽查内容就包括驾驶员是否礼让斑马线，“如发现不礼让行为，当天我们就会做出通报处理。”

数据显示，去年，市公交集团查处的公交车未礼让斑马线案例475起，今年截至目前，这个数字为121起。以全市运营公交车辆千余辆来计算，这意味着今年以来，我市每100多辆公交车每个月发生不文明行为平均次数仅为1次。

除了实时电子稽查，市交通集团还通过设立文明“红黑榜”、将驾驶员礼让斑马线“成绩”直接与个人年终评先相挂钩等手段，助力礼让斑马线这一文明行为在公交系统“生根发芽”。

“为提醒司机时刻谨记礼让斑马线，我们还把‘礼让斑马线公交在行动’的宣传标语贴在了每辆公交车的前挡风玻璃上。”市公交集团相关负责人说，对我市的2952名公交车车长来说，礼让斑马线早已是基本的工作准则，如今，在此基础上，他们已将服务再升级——其中包括推广“十字文明用语”、车长微笑展示、首末站“站立服务”等，“继续加强公交车作为文明城市‘活动窗口’展示的责任感，共建美好洛阳。”（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 赵承）