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乘解放思想东风 开创新发展新局——访宜阳县委书记张汉智
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 08:29

　　“省、市党代会为我们指明了前进方向、提供了重要遵循，特别是市委部署开展解放思想大讨论活动，恰逢其势、正当其时、尤为必要。”宜阳县委书记张汉智近日接受记者专访时表示，宜阳县高度重视、迅速行动，认真组织开展“强作风、敢担当、提能力”主题活动，推动全县上下迅速掀起解放思想、创新发展的热潮。

　　着力提升“五种能力”。聚焦工业富县提升创新能力。开展创新“双倍增”行动，实施100个支柱型规模以上企业、100个专精特新企业“双百工程”，走好以创新引领发展之路；发挥4个驻地招商办事处作用，积极招引大项目好项目，做大增量、盘活存量、激活变量；全力打造300亿级航空航天产业集群、200亿级智能装备制造产业集群、100亿级食品加工产业集群，加快培育形成主导产业；落实“五组五专班”“五个一”“重大项目落地即开工”等工作机制，打好低效用地盘活、标准化厂房建设等攻坚战，力争更多省、市重特大项目在宜布点。聚焦城乡兴县提升统筹能力。以总投资120亿元的60余个城市有机更新项目为重点，全力推进科创综合体、商贸综合体、便民综合体，以及红旗大道东延、前进大桥改扩建、文化艺术中心“一路一桥一中心”建设，建设青年友好型城市；落实市委“151”工作部署，抓好“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营等13项重点任务，打造乡村振兴示范区。聚焦生态立县提升攻坚能力。深入开展小流域“两清一护”综合治理，扎实做好今冬明春国土绿化，积极推进绿色矿山建设，为洛阳创建国家“两山”实践创新基地作出应有贡献。聚焦文旅活县提升谋划能力。打造“洛水昌谷、灵山秀水、七彩花海、西游圣境、汉唐驿城”五大文旅品牌，争创国家全域旅游示范区；做好文旅文创项目的顶层设计、项目包装、品牌打造、产业培育，提升“两节两会一活动”功能定位和特色水平。聚焦加强党的领导提升执行能力。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实省、市党代会精神，自觉站在战略全局、政治大局上想问题、作决策、办事情。

　　持续强化“三种作风”。坚持以上率先强作风。县级领导干部带头深入乡镇、农村、企业，落实“一线工作法”，真正做到脑中有思路、眼里有问题、手上有招数、脚下有路子。坚持出力出彩强作风。将解放思想大讨论与“我为群众办实事”、“万人助万企”、脱贫攻坚后评估、乡村振兴等中心工作结合起来，破难题、补短板、强弱项，推动各项工作不断取得新突破。坚持鼓励激励强作风。树牢凭实绩用干部的鲜明导向，把握和运用好“三个区分开来”，激励全县广大党员干部奋发有为、比拼争先。

　　努力做到“三个一流”。突出登高望远争一流。坚决破除“小成即满”“小进即止”意识和“等靠要”思维，敢作敢为、敢闯敢试，努力在新一轮高质量发展中走在前列。突出换道超车争一流。学习借鉴杭州、广州、珠海、深圳等先行地区宝贵经验，优中培新、“无中生有”，勇于抢占制高点。突出久久为功争一流。坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，统筹当前和长远，既只争朝夕、倍道而进，又步步为营、久久为功。（记者 孙自豪 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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