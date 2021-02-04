“90后”硕士王婉冰：感谢洛阳为青年人才提供广阔舞台

13日上午，在位于洛阳市周山森林公园脚下的国家兽用药品工程技术研究中心，28岁的王婉冰正与团队的小伙伴们交流项目进展。在一间间干净、整洁的实验室里，活跃着许多像她一样年轻的身影。

13日上午，在位于洛阳市周山森林公园脚下的国家兽用药品工程技术研究中心，28岁的王婉冰正与团队的小伙伴们交流项目进展。在一间间干净、整洁的实验室里，活跃着许多像她一样年轻的身影。

王婉冰是三门峡人，2018年6月底从安徽农业大学预防兽医学硕士毕业后，来到普莱柯生物工程股份有限公司产品研发部工作。她对洛阳并不陌生。她的舅舅在洛阳工作和生活，她小时候常来洛阳暂住，从小对洛阳充满好感。临近毕业，合肥、洛阳等部分城市成为她的备选项，经过考虑选择了洛阳，其决定也得到家人支持。

王婉冰参加工作成为一名疫苗研发人员后发现，跟上学学的知识有些不一样，从机理方面研究向应用方面研究转变。疫苗效果的评价方法、病毒的生物学特性……她从基础做起，慢慢学习并掌握基本的操作流程。

“疫苗研发是有周期的，一般需要五至七年。”王婉冰说，刚开始她协助项目负责人工作，后来转变为独立负责项目研究，目前她参与团队研发的鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)三联灭活疫苗(N7a株+M41株+SZ株)已获得农业农村部新兽药证书。