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孟津区麻屯镇人民调解员党宏伟的“调解经”（最美洛阳人·学习党史 对标先进）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 21:37

　　“老党，我这事儿你可得管呀！”近日，在洛阳市孟津区麻屯镇人民调解委员会办公室，一位群众推开门就要找调解员老党。老党本名党宏伟，今年56岁，自1997年从事调解工作以来，已经在这个岗位上工作了24个年头。

　　“来老哥，先坐下喝口水，别慌，有啥事儿你慢慢说。”老党边说边倒水，顺手拿出了自己的笔记本，开始认真询问事情经过，详细记录下事情发生的时间、地点、经过、当事人诉求和对方相关信息等事项。而像这样的笔记本，他记了有一二十本。

　　老党说，群众事无小事，但凡走到他这间屋子的，都是火烧眉毛急得不行。但调解策略因事而异，主要分急事急办、急事缓办两大类。

　　“突发事件急事急办，今天的事情就不能让它见到明天的太阳。”在老党看来，遇到这种情况，必须抓住黄金调解期，在矛盾发生初期了解双方诉求，尽快稳控局面，以免矛盾激化。

　　几个月前，嵩县籍崔某在该镇麻屯社区某工地上盖房子时，不慎跌落摔伤，急需治疗时工程承包方却不愿意赔偿。崔某一家老小慌了神，找到党宏伟要求调解。本着实事求是、以理服人的原则，老党立即给医院打电话，了解伤势、所需费用、有无后遗症等情况，掌握第一手资料。

　　双方代表坐下后，面对拒不配合调解的工程承包方，老党义正词严：“这事我老党管定了，我就是要为弱势群体撑腰！”气势上压倒对方后，老党又拿出民法典，一条一条详细讲给双方。

　　一番功夫下来，工程承包方答应赔偿，但双方就具体金额一直谈不拢。眼看已经到了晚上十点，有人提议明天继续谈。老党坚决不同意，必须趁热打铁，熬也要熬出个结果来。当晚，双方最终就赔偿事宜达成一致。由于经常熬夜，老党的办公室里一直放着脸盆、牙刷和拖鞋。

　　而面对群众间长期积累的纠纷和矛盾，老党的口头禅则是“别着急，越着急越办不成。”此前，赵某找到老党，反映王某欠钱不还10年之久。当时，双方关系还不错，所以并没有借条、证人等凭证。

　　“看着他的眼睛，我就知道他没说瞎话。十有八九，对方就是欠了钱不还。”老党说，听完赵某的诉说，他已经有了思路：没有凭证，法院也无法受理，这事儿要想办成必须对王某展开心理攻势，让他亲口承认曾经借过钱。

　　理好思路后老党打电话叫来了王某。端茶、递烟，老党把他当朋友一样对待。请对方吃饭时，正面案例、反面案例轮番介绍。推心置腹交谈数日后，王某终于承认确有欠款，但目前没有偿还能力。经双方协商，最终决定以分期的方式在约定时间内还清贷款。

　　人如其名，姓党爱党，爱党忧民，截至目前党宏伟已经成功调解各类矛盾纠纷1300余起，凡经他手的调解全部实现了案结、事了、人和。面对群众赞誉，老党说：“我是一名党员，我热爱这份工作，办过的那些案件不仅帮助了群众，也成就了我。”(记者 郭飞飞 王艳杰 实习生 黄智娟 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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