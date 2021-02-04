唐哀帝即位玉册现收藏于何处？洛阳市文物局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：相关资料显示，唐哀帝即位玉册于1990年隋唐洛阳城宫城遗址(洛阳市西工区)出土。但是这件玉册在洛阳相关博物馆中均未见过，请问现在保存在哪里？将来是否会在洛阳博物馆或应天门等博物馆展出？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：相关资料显示，唐哀帝即位玉册于1990年在隋唐洛阳城宫城遗址(洛阳市西工区)出土。但是这件玉册在洛阳相关博物馆中均未见过，请问现在保存在哪里？将来是否会在洛阳博物馆展出？

市文物局回复：唐哀帝玉册现收藏于中国历史研究院中国考古博物馆，将来我局会策划相关展览，协调该文物在洛展出。

>>>点击查看原帖⑥