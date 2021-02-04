唐哀帝即位玉册现收藏于何处？洛阳市文物局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：相关资料显示，唐哀帝即位玉册于1990年隋唐洛阳城宫城遗址(洛阳市西工区)出土。但是这件玉册在洛阳相关博物馆中均未见过，请问现在保存在哪里？将来是否会在洛阳博物馆或应天门等博物馆展出？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：相关资料显示，唐哀帝即位玉册于1990年隋唐洛阳城宫城遗址(洛阳市西工区)出土。但是这件玉册在洛阳相关博物馆中均未见过，请问现在保存在哪里？将来是否会在洛阳博物馆或应天门等博物馆展出？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：相关资料显示，唐哀帝即位玉册于1990年在隋唐洛阳城宫城遗址(洛阳市西工区)出土。但是这件玉册在洛阳相关博物馆中均未见过，请问现在保存在哪里？将来是否会在洛阳博物馆展出？
市文物局回复：唐哀帝玉册现收藏于中国历史研究院中国考古博物馆，将来我局会策划相关展览，协调该文物在洛展出。
>>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605