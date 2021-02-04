每天坚持陪10岁儿子跑步 洛阳这对“硬核夫妻”火了

环境优美的河边步道上，妈妈和儿子一人拖着一条轮胎向前奔跑，爸爸在一旁拍摄记录……近日，这段“母子拖轮胎跑步，父亲在一旁陪伴守护”的视频走红网络，一家人积极健康的生活态度，引发众多网友点赞。7日，记者在我市伊川县见到了当事人，了解视频背后的故事。

环境优美的河边步道上，妈妈和儿子一人拖着一条轮胎向前奔跑，爸爸在一旁拍摄记录……近日，这段“母子拖轮胎跑步，父亲在一旁陪伴守护”的视频走红网络，一家人积极健康的生活态度，引发众多网友点赞。7日，记者在我市伊川县见到了当事人，了解视频背后的故事。

这段视频的拍摄地位于伊川县伊河国家湿地公园沿河乐道。昨日一早，记者在这里见到了这个三口之家——33岁的母亲谢珍珍，10岁的儿子朱凯迪，34岁的父亲朱少兵。

朱少兵曾是一名短跑运动员。两年前，他和妻子从外地回到家乡，在县城开了一家运动器械专卖店。从那时起，朱少兵经常带着妻子和儿子在伊河乐道上跑步，久而久之，一家三口养成了每天跑步的好习惯。

朱少兵说，走红的视频拍摄于几周前的一个下午。当日，朱凯迪放学后，一家三口像往常一样来到乐道跑步。朱少兵带着用废旧轮胎制成的负重训练装备，让母子俩尝试进行负重训练。本来以为母子俩会跑不动，没想到两人都很执着，坚持拖着轮胎向前跑。