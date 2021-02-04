洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

每天坚持陪10岁儿子跑步 洛阳这对“硬核夫妻”火了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 19:51

　　环境优美的河边步道上，妈妈和儿子一人拖着一条轮胎向前奔跑，爸爸在一旁拍摄记录……近日，这段“母子拖轮胎跑步，父亲在一旁陪伴守护”的视频走红网络，一家人积极健康的生活态度，引发众多网友点赞。7日，记者在我市伊川县见到了当事人，了解视频背后的故事。

　　这段视频的拍摄地位于伊川县伊河国家湿地公园沿河乐道。昨日一早，记者在这里见到了这个三口之家——33岁的母亲谢珍珍，10岁的儿子朱凯迪，34岁的父亲朱少兵。

　　朱少兵曾是一名短跑运动员。两年前，他和妻子从外地回到家乡，在县城开了一家运动器械专卖店。从那时起，朱少兵经常带着妻子和儿子在伊河乐道上跑步，久而久之，一家三口养成了每天跑步的好习惯。

　　朱少兵说，走红的视频拍摄于几周前的一个下午。当日，朱凯迪放学后，一家三口像往常一样来到乐道跑步。朱少兵带着用废旧轮胎制成的负重训练装备，让母子俩尝试进行负重训练。本来以为母子俩会跑不动，没想到两人都很执着，坚持拖着轮胎向前跑。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公积金贷款轮候信息如何查询？洛阳市...
  • 即日起，洛阳电动二、三轮车拆棚行动...
  • 因发现新病害 牡丹桥加固工程工期延长
  • 今天迎大雪节气 洛阳“局地”或现雨夹雪
  • 洛阳将实施社交消费赋能工程 丰富青年...
  • 出行注意！今日起，洛阳68路、80路公...
  • 洛阳考生注意！事关考研，河南最新通知
  • 百只绿头鸭“亮相”隋唐遗址植物园【...
  • 瀍河陇海铁路桥至朱樱湖段治理效果显...
  • 国道207孟州至偃师黄河大桥即将建成通车
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    山药丰收季 土里“淘金...
    洛阳恒乐养殖公司：养...
    洛阳市社区运动会全面展开
    伊水游园唐韵段：市民...
    精彩热帖

    朱樱塔冬景

    游隋唐园随拍

    龙门石窟

    非洲草原猴
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605