吉利华阳产业集聚区：英才论剑“打造高质量产业社区”

2日18时45分，吉利华阳产业集聚区二楼会议室灯火通明。经过近4小时的思想交锋，众人仍意犹未尽。“干货满满，主题鲜明，新意迭出。”“产业发展大讲堂”第四期学员、洛阳洛北重工机械有限公司王争辉说出心得。

2日18时45分，吉利华阳产业集聚区二楼会议室灯火通明。经过近4小时的思想交锋，众人仍意犹未尽。“干货满满，主题鲜明，新意迭出。”“产业发展大讲堂”第四期学员、洛阳洛北重工机械有限公司总经理王争辉说出心得。

该期设置的主题为《如何打造高质量产业社区》。受邀嘉宾除集聚区内高端石化、新材料、先进装备制造领域拔尖人才外，还邀请了创投公司高级经理人、国内著名人力资源机构负责人和国内产业园区运营领域领军人才来“传经送宝”，洛阳席殊书屋相关负责人也在受邀行列。

“思想闯关”“风险抗体”“能级跨越”“圈层生活”……6个小组36人掀起头脑风暴，忘却身份、地位顾虑，除去行业禁忌，没有客套寒暄，结合各自行业现状直陈利弊、直击痛点。

“如果没有构筑好人才需要的环境，那么产业发展后继乏力”。受邀嘉宾昊华气体有限公司总经理姚庆伦坦言，“我们在上海、武汉、成都设立分公司是留住人才的无奈之举，因为昊华80%的业务都在孟津本部。”因此，聚力招才引智、留才用才，打造高质量产业社区成为全体学员共识，发展“石化经济”“金融经济”“总部经济”，引进投资机构和科研院所成为共同呼声。

“产业社区应注重平台和生态，具备可实现青年自身价值的‘硬件’和‘软件’，提供可挥洒青年才华、包容青年兴趣的‘场地’和‘机会’，要拿出温度与诚意，用更多实事撬动集聚区美好未来。”就解放思想的重要性，吉利华阳产业集聚区负责人表示，开办此课堂本是打造高质量产业社区的重要一环，将克服困难长期举办产业发展大讲堂，使“解放思想大讨论”走得更深更实。（记者 王艳杰 通讯员 李永权 来争艳）