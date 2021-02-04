非法储存烟花爆竹 两人被行政拘留

近日，市公安局涧西分局在场所隐患排查整治中，查处两起非法储存烟花爆竹案，两名当事人被行政拘留。

近日，市公安局涧西分局在场所隐患排查整治中，查处两起非法储存烟花爆竹案，两名当事人被行政拘留。

4日，郑州路派出所民警在对辖区商户开展安全检查时，发现武汉南路的一家烟酒商店和一家土杂店非法储存烟花爆竹用于销售。经清查，该烟酒商店存放2000响鞭炮5挂、1000响鞭炮10挂，该土杂店存放2000响鞭炮2挂、1000响鞭炮1挂、500响鞭炮9挂。

经调查，两家商户经营人对其储存、销售烟花爆竹的违法行为供认不讳。目前，两家商户经营人已被警方行政拘留。

警方提醒，根据有关规定，我市城市区禁止任何单位或者个人生产、运输、储存、销售、燃放烟花爆竹。年底将至，警方将加大执法查处力度，对非法生产、运输、储存和销售烟花爆竹的行为严厉打击，切实维护好社会秩序和人民群众的生命财产安全。希望广大市民严格遵守“禁放”规定，一旦发现非法生产、运输、储存和销售烟花爆竹行为，积极向公安机关举报。（记者 申利超 通讯员 魏孝群）