洛阳市直机关将开展结对共建“五联五促”活动

记者5日从洛阳市委直属机关工委获悉，为深入推进解放思想大讨论，洛阳市直机关党组织将开展结对共建“五联五促”活动，切实推动大讨论走深走实。

记者5日从洛阳市委直属机关工委获悉，为深入推进解放思想大讨论，洛阳市直机关党组织将开展结对共建“五联五促”活动，切实推动大讨论走深走实。

市直机关党组织结对共建“五联五促”活动是市直机关解放思想、创新发展、推动新时代机关党建工作高质量和在党史学习教育中深入开展“我为群众办实事”实践活动的重要载体和抓手。此次活动共包括联省直、促能力提升，联标杆、促改革创新，联企业、促环境优化，联基层、促共建共治，联项目、促经济发展五个方面。

其中，在联省直、促能力提升上，市直机关党组织将与省直对口单位党支部开展结对共建，围绕党建资源共享、党员干部共育、党建活动共联、业务工作互帮等定期创新开展活动，实现党建和业务工作水平“双提升”。在联标杆、促改革创新上，市直机关党组织将瞄准京津冀、长三角、珠三角等发达地区和全国先进基层党组织，积极主动选准标杆结对共建，通过“走出去学习、请进来联建”、“云上联学联建”等多种方式，借鉴先行地区发展经验，加强与标杆机关党建共建的成果运用，在学先进、赶先进中提升改革创新本领。在联企业、促环境优化上，市直机关党组织将结合正在开展的“我为群众办实事”实践活动和“万人助万企”活动，扎实开展“党企融合促发展”专项行动，帮助各类企业特别是民营企业健康发展，常态长效提升机关效能。在联基层、促共建共治上，市直机关党组织和党员将认真落实“双报到双服务”制度，与社区、农村等基层党支部常态化开展结对共建，积极探索党建引领基层治理的有效路径，助力打造共建共治共享的基层治理新格局。在联项目、促经济发展上，市直机关党组织将立足自身职能、发挥自身优势，项目化开展工作，主动靠前服务全市重点项目建设，为洛阳经济社会高质量发展贡献机关党建力量。

洛阳市委直属机关工委相关负责人表示，市委直属机关工委将把活动开展情况纳入年度党建目标考核和党建述职评议考核内容，作为各级党组织开展创先争优、文明单位创建、党费下拨等工作的重要依据，进一步推进机关党建与业务深度融合，全面提升机关党建工作水平。(记者 孙小蕊 文/图)