洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市直机关将开展结对共建“五联五促”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 19:13

　　记者5日从洛阳市委直属机关工委获悉，为深入推进解放思想大讨论，洛阳市直机关党组织将开展结对共建“五联五促”活动，切实推动大讨论走深走实。

　　市直机关党组织结对共建“五联五促”活动是市直机关解放思想、创新发展、推动新时代机关党建工作高质量和在党史学习教育中深入开展“我为群众办实事”实践活动的重要载体和抓手。此次活动共包括联省直、促能力提升，联标杆、促改革创新，联企业、促环境优化，联基层、促共建共治，联项目、促经济发展五个方面。

　　其中，在联省直、促能力提升上，市直机关党组织将与省直对口单位党支部开展结对共建，围绕党建资源共享、党员干部共育、党建活动共联、业务工作互帮等定期创新开展活动，实现党建和业务工作水平“双提升”。在联标杆、促改革创新上，市直机关党组织将瞄准京津冀、长三角、珠三角等发达地区和全国先进基层党组织，积极主动选准标杆结对共建，通过“走出去学习、请进来联建”、“云上联学联建”等多种方式，借鉴先行地区发展经验，加强与标杆机关党建共建的成果运用，在学先进、赶先进中提升改革创新本领。在联企业、促环境优化上，市直机关党组织将结合正在开展的“我为群众办实事”实践活动和“万人助万企”活动，扎实开展“党企融合促发展”专项行动，帮助各类企业特别是民营企业健康发展，常态长效提升机关效能。在联基层、促共建共治上，市直机关党组织和党员将认真落实“双报到双服务”制度，与社区、农村等基层党支部常态化开展结对共建，积极探索党建引领基层治理的有效路径，助力打造共建共治共享的基层治理新格局。在联项目、促经济发展上，市直机关党组织将立足自身职能、发挥自身优势，项目化开展工作，主动靠前服务全市重点项目建设，为洛阳经济社会高质量发展贡献机关党建力量。

　　洛阳市委直属机关工委相关负责人表示，市委直属机关工委将把活动开展情况纳入年度党建目标考核和党建述职评议考核内容，作为各级党组织开展创先争优、文明单位创建、党费下拨等工作的重要依据，进一步推进机关党建与业务深度融合，全面提升机关党建工作水平。(记者 孙小蕊 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 祝福！洛阳高校一对“学霸”情侣双双保研
  • 简约精装修、家具全配套，洛阳市又一...
  • 申办成功！洛阳将举办2022第三届世界...
  • 洛阳疾控发布最新提醒
  • 市委召开专题会议 研究科技成果转化等...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 双休日洛阳天气晴好 下周冷空气又要来
  • 一夜冲上全网热度第一！黄轩和王一博...
  • 洛阳召开“解放思想 创新发展”各县片...
  • 武汉路社区开了家“匠人工坊” 汇...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    非遗搭上互联网 传统技...
    又一“打卡地”！天街...
    洛城初冬 五彩斑斓
    洛阳龙门石窟景区伊河...
    精彩热帖

    西苑公园美

    天蓝水清洛浦美

    滴翠湖冬景

    非洲象
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605