洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显对国企改革工作提出要求 高质量交出国企改革三年行动优秀答卷 为建强副中心形成增长极提供有力支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:23

　　昨日下午，在收听收看全省国企改革三年行动推进电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，贯彻全省会议精神，对我市国企改革工作进行再动员、再部署。

　　深入实施国企改革三年行动，是习近平总书记高度重视、亲自推动的重大改革举措。徐衣显强调，明年是“三年行动”的“交卷年、收官年”，各县区、各有关部门要突出目标导向、问题导向、结果导向，坚定不移推动国企改革持续走深走实，不断做强做优做大国有资本和国有企业，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力支撑保障。一要切实强化国企党建的政治引领作用。坚决守住国有企业的“根”和“魂”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，增强“政治三力”，确保国企改革始终沿着正确的政治方向前进。二要全面完成国企改革三年行动攻坚任务。对标省定目标，紧盯时间节点，坚持定期调度、强化督导、台账推动、调研指导等机制，圆满完成全部改革任务，确保国企改革走在全省前列。三要加紧推进市属企业战略性重组整合。坚持严守底线、防控风险，有效化解企业债务、用人、项目等隐患，依法及时妥善解决信访问题，维护企业和社会和谐稳定。坚持严肃纪律、确保平稳，严格遵守政治、财经、保密、人事等纪律，严格执行规定程序、规范标准，防止国有资产流失。坚持系统推进、协同高效，同步实施国资监管体制改革和企业内部改革，逐步形成国有资本投资运营三级架构。四要加快推动国企市场化改革。推动党的领导融入公司治理，建立健全公司治理机制、市场化经营机制，深化“三项制度”改革，注重资本运作，明确各级平台公司市场主体地位，以市场化方式承担政府公益性建设项目，提升国有资本运营水平。五要以管资本为主完善国资监管体制。重点管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，改革国有资本授权经营体制，加强企业内部监督，增强国有经济竞争力、创新力、抗风险能力。六要深化与央企、省企合作。加强统筹协调，积极与央企、省企对接，高质量筹备明年央企对接重大活动，推动更多央企、省企项目落地实施、发展壮大。

　　何伟、孙延文参加会议。（记者 孙自豪 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 二里头夏都遗址博物馆将建研学实践中...
  • 河南省第二儿童医院项目稳步推进 一期...
  • 洛阳与360集团签署战略合作协议 助力...
  • 洛阳多部门联合行动整治电动三轮车、...
  • 清洛基地：集聚青年人才 推动科技创新
  • 《风起洛阳》开播，飙至爱奇艺电视剧...
  • 争创“三个典范”！洛阳交通运输系统...
  • 洛阳青年人才公寓申请门槛降低 临时落...
  • 100岁的徐伍：起居规律不挑食 乐于助...
  • 市委理论学习中心组举行集体学习（扩...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    非遗搭上互联网 传统技...
    又一“打卡地”！天街...
    洛城初冬 五彩斑斓
    洛阳龙门石窟景区伊河...
    精彩热帖

    西苑公园美

    天蓝水清洛浦美

    滴翠湖冬景

    非洲象
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605