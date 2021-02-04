徐衣显对国企改革工作提出要求 高质量交出国企改革三年行动优秀答卷 为建强副中心形成增长极提供有力支撑

昨日下午，在收听收看全省国企改革三年行动推进电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，贯彻全省会议精神，对我市国企改革工作进行再动员、再部署。

昨日下午，在收听收看全省国企改革三年行动推进电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，贯彻全省会议精神，对我市国企改革工作进行再动员、再部署。 昨日下午，在收听收看全省国企改革三年行动推进电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，贯彻全省会议精神，对我市国企改革工作进行再动员、再部署。 深入实施国企改革三年行动，是习近平总书记高度重视、亲自推动的重大改革举措。徐衣显强调，明年是“三年行动”的“交卷年、收官年”，各县区、各有关部门要突出目标导向、问题导向、结果导向，坚定不移推动国企改革持续走深走实，不断做强做优做大国有资本和国有企业，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力支撑保障。一要切实强化国企党建的政治引领作用。坚决守住国有企业的“根”和“魂”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，增强“政治三力”，确保国企改革始终沿着正确的政治方向前进。二要全面完成国企改革三年行动攻坚任务。对标省定目标，紧盯时间节点，坚持定期调度、强化督导、台账推动、调研指导等机制，圆满完成全部改革任务，确保国企改革走在全省前列。三要加紧推进市属企业战略性重组整合。坚持严守底线、防控风险，有效化解企业债务、用人、项目等隐患，依法及时妥善解决信访问题，维护企业和社会和谐稳定。坚持严肃纪律、确保平稳，严格遵守政治、财经、保密、人事等纪律，严格执行规定程序、规范标准，防止国有资产流失。坚持系统推进、协同高效，同步实施国资监管体制改革和企业内部改革，逐步形成国有资本投资运营三级架构。四要加快推动国企市场化改革。推动党的领导融入公司治理，建立健全公司治理机制、市场化经营机制，深化“三项制度”改革，注重资本运作，明确各级平台公司市场主体地位，以市场化方式承担政府公益性建设项目，提升国有资本运营水平。五要以管资本为主完善国资监管体制。重点管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，改革国有资本授权经营体制，加强企业内部监督，增强国有经济竞争力、创新力、抗风险能力。六要深化与央企、省企合作。加强统筹协调，积极与央企、省企对接，高质量筹备明年央企对接重大活动，推动更多央企、省企项目落地实施、发展壮大。 何伟、孙延文参加会议。（记者 孙自豪 孙小蕊）