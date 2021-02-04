531万元！本周六上午10点，洛阳商贸电子消费券再度开抢

洛阳的小伙伴们又有福利了！11月20日(本周六)上午10点，洛阳商贸电子消费券将再次发放。

洛阳的小伙伴们又有福利了！11月20日(本周六)上午10点，洛阳商贸电子消费券将再次发放。 洛阳的小伙伴们又有福利了！11月20日(本周六)上午10点，洛阳商贸电子消费券将再次发放。 上个月，洛阳发放了本轮第一期商贸电子消费券，活动场面太火爆，22万张消费券几分钟抢光，让很多没抢到的小伙伴留有遗憾。洛报融媒记者今天从洛阳市商务局获悉，第二期商贸电子消费券发放总额共计531万元，包括原计划发放的220万元和第一期商贸电子消费券剩余资金，仍通过支付宝平台发放。 消费券类别 本轮商贸电子消费券按使用领域分为：购物消费券和餐饮住宿消费券。购物消费券面向购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等企业，餐饮住宿消费券面向餐饮、住宿企业。 消费券发放方式 商贸电子消费券依托支付宝平台发放，适用于支持支付宝支付方式的购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店、餐饮、住宿等线下实体商家。 消费券发放及使用时间 第二期商贸电子消费券将于2021年11月20日上午10：00开始发放，使用有效期为11月20日上午10：00至12月26日24：00。 消费券领取方式 第一步：消费者可通过“支付宝”App首页或搜索“洛阳商务”进入活动专区进行领取。 第二步：消费者领取的购物消费券、餐饮住宿消费券自动存入支付宝“卡包”。在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动调取扣减。 下一页 尾页 [1] [2]