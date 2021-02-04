洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大风寒潮雨雪要来！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 17:47

　　18日，记者获悉，洛阳市气象局发布重要天气报告，11月20日至22日，我市有大风寒潮雨雪天气。

　　受较强冷空气影响，预计11月20日至22日，我市将出现一次大风寒潮雨雪天气过程。19日多云到阴天，傍晚到夜里转小雨；20日阴天有小雨，西南部山区有雨夹雪或小雪。20日夜里到21日西北风6级左右、阵风8级到10级。21日至22日气温明显下降，最高气温7℃～9℃，22日凌晨气温将降至-2℃～0℃，山区-7℃～-5℃，最低气温降幅将达8℃～10℃，局部可达12℃，我市将出现寒潮天气。

　　天气预报：

　　19日(周五)：多云到阴天，有雾或霾，傍晚到夜里转小雨，气温8℃～17℃。

　　20日(周六)：阴天有小雨，西南部山区有雨夹雪或小雪，夜里西北风6级左右，阵风8级～10级，气温5℃～13℃。

　　21日(周日)：多云转晴天，西北风6级左右，阵风8级～10级，气温4℃～8℃。

　　22日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～9℃。

　　洛阳市气象局提醒，此次大风寒潮雨雪过程有利于污染物扩散、改善空气质量，但大风、降温对设施农业、居民生活等有一定不利影响。

　　建议：

　　1.防范大风寒潮雨雪天气对交通运输、城市运行、室外广告牌等高空悬挂物的不利影响；设施农业、畜牧养殖业大棚要提前做好加固、维修和保暖工作。

　　2.此次过程降温幅度大、温度低，请注意防寒保暖，及时增加衣物；室内取暖谨防一氧化碳中毒。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·脸上长个“老年斑” 一查竟是癌前病变
  • ·206斤！12岁男孩喉结不明显， 乳腺却开始发育了……
  • ·两次住院才被查出甲状旁腺瘤 这个病发病较隐匿
    		•
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
        与才高八斗的曹植共有“才如子建，貌似潘安”美誉的潘安，是古代出了名的美男子。您可知道，洛阳有一座以他...
  • ·逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳车主注意！明晚油价有变
  • 河南省2021年下半年自学考试申请毕业1...
  • 公交卡不支持NFC充值怎么办？洛阳公交...
  • 洛阳市人民政府关于规范电动自行车管...
  • 洛龙区开元中学预计明年年底建成
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共1...
  • 徐衣显到市发改委调研
  • 江凌到汝阳县调研
  • 洛阳加快建设青年友好型城市 提升城市...
  • 刚刚，原油大通道开通！日照—濮阳—...
    		•
    百姓呼声
    目前翠云峰医院项目正在进行重新选址
    中心医院的门诊规划不合理？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    极地跳水

    鲁朗秋色

    红翅旋壁雀礼佛

    勇成摄影
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605