大风寒潮雨雪要来！洛阳市气象局发布重要天气报告

18日，记者获悉，洛阳市气象局发布重要天气报告，11月20日至22日，我市有大风寒潮雨雪天气。

18日，记者获悉，洛阳市气象局发布重要天气报告，11月20日至22日，我市有大风寒潮雨雪天气。

受较强冷空气影响，预计11月20日至22日，我市将出现一次大风寒潮雨雪天气过程。19日多云到阴天，傍晚到夜里转小雨；20日阴天有小雨，西南部山区有雨夹雪或小雪。20日夜里到21日西北风6级左右、阵风8级到10级。21日至22日气温明显下降，最高气温7℃～9℃，22日凌晨气温将降至-2℃～0℃，山区-7℃～-5℃，最低气温降幅将达8℃～10℃，局部可达12℃，我市将出现寒潮天气。

天气预报：

19日(周五)：多云到阴天，有雾或霾，傍晚到夜里转小雨，气温8℃～17℃。

20日(周六)：阴天有小雨，西南部山区有雨夹雪或小雪，夜里西北风6级左右，阵风8级～10级，气温5℃～13℃。

21日(周日)：多云转晴天，西北风6级左右，阵风8级～10级，气温4℃～8℃。

22日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～9℃。

洛阳市气象局提醒，此次大风寒潮雨雪过程有利于污染物扩散、改善空气质量，但大风、降温对设施农业、居民生活等有一定不利影响。

建议：

1.防范大风寒潮雨雪天气对交通运输、城市运行、室外广告牌等高空悬挂物的不利影响；设施农业、畜牧养殖业大棚要提前做好加固、维修和保暖工作。

2.此次过程降温幅度大、温度低，请注意防寒保暖，及时增加衣物；室内取暖谨防一氧化碳中毒。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)