伏羲人首蛇身 藏着什么密码（上古神话与洛阳）

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳与这些神话有着怎样的渊源？

伏羲之母与巨人脚印

终于，我们说到伏羲了。

在古书的记载中，伏羲又称宓羲、伏牺、庖牺、牺皇、羲皇等，后因与太昊合并，也称太昊伏羲氏。

名字一多，就容易乱，我们只记住伏羲就好。他是“三皇五帝”中的三皇之一，也是“继天而王”的人文始祖。

据西晋皇甫谧在《帝王世纪》中记载，伏羲是许多制度的开创者。他造书契，正婚姻，教人渔猎，后来，女娲氏、赫胥氏、尊卢氏、有巢氏等都沿袭了他的制度。

关于女娲与伏羲的关系，一向众说纷纭，最常见的是“兄妹说”和“夫妻说”。1942年，在湖南长沙出土的先秦楚帛书中，就有伏羲、女娲结为夫妇生下四子的故事。当时混沌初开，伏羲和女娲所生的四子，就成了奠定天地秩序的四方和四时之神。

可以看出，在上古神话中，伏羲是创世神。那么，他又是怎么出生的？

在《帝王世纪》中，皇甫谧说伏羲是风姓，其母为华胥，父亲则比较神秘，只留下了“大人迹”，即一个巨大的脚印。

那时的华胥大概很年轻，好奇心也强。她在雷泽看到一个巨大的脚印，就踩了上去，结果怀孕生了伏羲。

华胥生伏羲的说法，古人多有记述。晋人郭璞为《山海经》作注时，就称“华胥履之(大人迹)而生伏羲”。王嘉在《拾遗记》中说得更离奇，称华胥游玩时遇到青虹绕身，怀孕12年才生下伏羲。

伏羲“知母不知父”，人首蛇身，且有圣德。

在《拾遗记》中，王嘉讲了一个故事，称禹凿龙门时，进了一个深达数十里的岩洞。岩洞幽暗，难分昼夜，他扛着火把行进约十里，忽然“又见一神，蛇身人面”。

蛇身之神将八卦图列于金版之上，让禹细看。禹问：“华胥生有圣德之子，是你吗？”对方答：“华胥是九河神女，我是她的儿子。”随后，他拿出玉简送给禹，让其度量天地，平定水土。这玉简长一尺二寸，正合十二时之数。

禹一见八卦图，就认出了蛇身之神是伏羲，这又是怎么回事呢？

人文始祖与先天八卦

伏羲是人文始祖，有许多发明创造，其中最重要的莫过于创制八卦。

在《史记·太史公自序》中，司马迁说：“余闻之先人曰：‘伏羲至纯厚，作《易》八卦。’”《周易·系辞上》中称：“河出图，洛出书，圣人则之。”河图洛书是中华文明的滥觞，今孟津有龙马负图寺，相传就是伏羲得河图而画八卦的地方。

龙马负图寺又称伏羲庙、羲皇庙，就建在图河故道上。北宋时期，理学大家邵雍迁居洛阳，曾到这里寻访伏羲遗迹，并在安乐窝著成一部旷世奇书——《皇极经世》。

人们知道，易学分为先天学和后天学，伏羲所创为先天学。他治理天下时，“仰则观象于天，俯则观法于地”，通过对各种事物的观察，“于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。

邵雍研究的也是先天易学。他曾说：“安乐窝中事事无，惟存一卷伏羲书。”笼统来说，《皇极经世》就是一部运用易理推演世事变化的书，而这种推演方法是邵雍独创的。

在他看来，宇宙的本源是太极，天地万物的生成变化都是按照先天象数的图式展开的。因此，他按象数把天地从始至终的过程分为元、会、运、世四个时间单位，30年为一世，12世为一运，30运为一会，12会为一元。一元即129600年，代表人类自然史的一次生灭，据此可以预测世事变化。

60岁时，邵雍终于完成了这部体系庞大的著作。他称自己是“安乐窝中快活人”，对《皇极经世》的评价则是“一部书严惊鬼神”。

清雍正年间，云南石屏人张汉曾任河南知府。他对伏羲的功绩推崇备至，在龙马负图寺，张汉作有《题羲皇庙联》：“读无字书忽想到羲皇以上，行负图里恍神游太极之初。”他还题了《至日谒羲皇庙》诗碑，称“归时夸父老，亲见伏羲来”。

今天，人们想读懂伏羲不容易。不过，南宋陆游有一句诗“无端凿破乾坤秘，祸始羲皇一画时”，倒是总结得很到位。

人首蛇身与龙马负图

伏羲创制八卦时，“仰则观象于天，俯则观法于地”，有学者认为，这透露出伏羲作八卦与原始天文学之间的一些关系。

那么，他观测的是什么天象？

伏羲又称太昊、太皞等，皞即为昊。《左传》中记载：“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。”杜预为其作注，称：“太皞，伏羲氏，风姓之祖也，有龙瑞，故以龙命官。”据此推测，伏羲使用的是原始历法中的龙星纪时制度。也就是说，他通过观测龙星的运行方位，就能判断季节，指导农时。

传说中，龙入地则为蛇，蛇升天则成龙。伏羲人首蛇身的形象，本身就说明他与龙或龙星纪时有关。

唐代时，司马贞在《三皇本纪》中记载，女娲也是风姓，人首蛇身。事实上，在流传下来的一些古墓壁画上，就有伏羲和女娲一左一右对称出现的形象。他们通常单手持物，如果伏羲持日，女娲就持月；如果伏羲持矩，女娲就持规(有时也相反)，而这都与天文历法有关。

古人认为天圆地方，而“圆曰规，方曰矩”，规和矩既是测量天地的工具，也可以代表天地。《淮南子》中则称春为规、秋为矩，规和矩又可以代表春、秋两个季节。

1965年，在新疆阿斯塔那的古墓中，考古人员发现了多幅伏羲女娲图。他们人首蛇身，上身相拥，蛇尾交缠，画面上同时勾绘日月星辰，以象征天体运行。

1976年，西汉卜千秋壁画墓在洛阳出土。墓中绘有大量壁画，内容非常丰富，除了伏羲、女娲的人首蛇身形象，还有双龙、朱雀、白虎、蟾蜍及日月星辰等。

无论是伏羲的人首蛇身，还是他“为龙师而龙名”，都说明这位人文始祖与龙有密切关联。那么，龙是什么？史书中记载“伏羲氏有天下，龙马负图出于河”，龙马又是什么？

明清时期，孟津人王铎在《龙马记》中说，他小时候在家附近玩耍，听老人说“河中漩涡倒流者”，就是龙马负图而出的地方。他也见过刻在碑上的龙马，马身龙麟，上有八卦图案……

接下来，我们就讲讲伏羲和龙的故事吧。