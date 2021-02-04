洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

李俊贤：时刻关心国家科技人才梯队建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 17:56

　　“团队很重要，团队要是稳定了，就可以持续做些工作。”李俊贤院士说。日前，见到李俊贤院士时，他关切地询问年轻人的发展，跟大家说培育创新团队、创新人才的重要性。

　　黎明化工研究设计院总工程师王新德，是李俊贤院士的学生。直到现在，王新德仍念念不忘与李俊贤院士初次打第一次交道的情景。

　　“那时我大学刚毕业还只是实习生，参加班组的技术讨论，李院士给每个人发言的机会，我想李院士那么大的权威，实习生就不用说了，可最后他坚持要听听我的想法，在李院士那里，每个人都会得到应有的尊重，这对年轻人非常珍贵！”王新德说，节假日期间，李院士会到图书馆学习，年轻人如果遇到不懂的问题，可以随时当面向他讨教。虽然在学术上严格，但他从不轻易否定学生的想法，尊重年轻人的创新。

　　除在科学技术上“传帮带”外，李俊贤院士还注重在精神上给学生以鼓励，在生活上给予关心。为了解除年轻科技工作者的后顾之忧，他多次往返北京、洛阳，反复向有关方面讲明情况，终于解决了一批年轻同志的两地分居问题。

　　不仅如此，在河南科技大学化工与制药学院建立院士工作站，他悉心培养高素质人才，为国家的科技发展培育高精尖人才。

　　杜颖异是河南科技大学2009级研究生。她当初报考李院士的研究生的时候，很多同学劝她：“现在名头大的导师都没有时间带学生，院士其实就是一个名声，可能到毕业都见不到导师。”但事实让杜颖异深刻地认识到“如果想学点真本领，就应该报李院士的研究生”。

　　“老师做什么事特别认真。”杜颖异说，记得那时她写了一篇8000多字的《文献综述》交给李俊贤院士，两周后她拿到了改过的文章。

　　在文中，哪个化学物质简称不规范，哪个单位没有使用国标，李俊贤院士都一一指了出来。更让杜颖异意外的是，李俊贤院士在一段文字后写下这样一句话：看着没毛病，但原文可能不是这个意思，请仔细核查。“这时我才明白，原来老师把我所参考的文献逐一翻阅。而这篇《文献综述》涉及了三四十篇文献。”杜颖异说，李俊贤院士基本每周都会听她做一次试验汇报。有一次，他出差了十多天，回来后就立刻到实验室，听杜颖异汇报情况。

　　李俊贤时刻关心国家科技人才梯队建设。作为团队带头人，他领衔组建“河南省反应注射成型新材料创新型科技团队”，并与其他同行培养出了众多精细化工领域的科技骨干，其中有些已经成为行业领军人物，极大地促进了我国精细化工行业的发展。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 这些区域暖气不热原因查清！洛阳热力...
  • 洛阳市委召开市级党员领导干部会议
  • 供热第一天，这些“热问题”要注意
  • 男子捡到别人医保卡 盗走8000余元获刑
  • 洛阳首位“青年人才”享受到新政红利
  • 有纠纷女子假称“抓小偷” 谁知民警抓...
  • @洛阳人，大张超市500元购物卡（消费...
  • 104岁的李兰英：定量饮食坚持锻炼 精...
  • 大学生回洛迁户口遇难题 社区民警费周...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共1...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    枯枝一朵傲神都

    洛河初冬景色美

    沙漠驼队

    隋唐红叶美
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605