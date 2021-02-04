李俊贤：时刻关心国家科技人才梯队建设

“团队很重要，团队要是稳定了，就可以持续做些工作。”李俊贤院士说。日前，见到李俊贤院士时，他关切地询问年轻人的发展，跟大家说培育创新团队、创新人才的重要性。

“团队很重要，团队要是稳定了，就可以持续做些工作。”李俊贤院士说。日前，见到李俊贤院士时，他关切地询问年轻人的发展，跟大家说培育创新团队、创新人才的重要性。

黎明化工研究设计院总工程师王新德，是李俊贤院士的学生。直到现在，王新德仍念念不忘与李俊贤院士初次打第一次交道的情景。

“那时我大学刚毕业还只是实习生，参加班组的技术讨论，李院士给每个人发言的机会，我想李院士那么大的权威，实习生就不用说了，可最后他坚持要听听我的想法，在李院士那里，每个人都会得到应有的尊重，这对年轻人非常珍贵！”王新德说，节假日期间，李院士会到图书馆学习，年轻人如果遇到不懂的问题，可以随时当面向他讨教。虽然在学术上严格，但他从不轻易否定学生的想法，尊重年轻人的创新。

除在科学技术上“传帮带”外，李俊贤院士还注重在精神上给学生以鼓励，在生活上给予关心。为了解除年轻科技工作者的后顾之忧，他多次往返北京、洛阳，反复向有关方面讲明情况，终于解决了一批年轻同志的两地分居问题。

不仅如此，在河南科技大学化工与制药学院建立院士工作站，他悉心培养高素质人才，为国家的科技发展培育高精尖人才。

杜颖异是河南科技大学2009级研究生。她当初报考李院士的研究生的时候，很多同学劝她：“现在名头大的导师都没有时间带学生，院士其实就是一个名声，可能到毕业都见不到导师。”但事实让杜颖异深刻地认识到“如果想学点真本领，就应该报李院士的研究生”。

“老师做什么事特别认真。”杜颖异说，记得那时她写了一篇8000多字的《文献综述》交给李俊贤院士，两周后她拿到了改过的文章。

在文中，哪个化学物质简称不规范，哪个单位没有使用国标，李俊贤院士都一一指了出来。更让杜颖异意外的是，李俊贤院士在一段文字后写下这样一句话：看着没毛病，但原文可能不是这个意思，请仔细核查。“这时我才明白，原来老师把我所参考的文献逐一翻阅。而这篇《文献综述》涉及了三四十篇文献。”杜颖异说，李俊贤院士基本每周都会听她做一次试验汇报。有一次，他出差了十多天，回来后就立刻到实验室，听杜颖异汇报情况。

李俊贤时刻关心国家科技人才梯队建设。作为团队带头人，他领衔组建“河南省反应注射成型新材料创新型科技团队”，并与其他同行培养出了众多精细化工领域的科技骨干，其中有些已经成为行业领军人物，极大地促进了我国精细化工行业的发展。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇）