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洛阳哪个县区最“年轻”？答案来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 17:45
资料图

　　近日，洛阳市统计局对洛阳市第七次全国人口普查结果进行了统计分析。根据普查结果，洛阳市常住人口总数达705.67万人，与2010年第六次全国人口普查相比，洛阳市人口增加了50.68万人，增量居全省第三位；城镇化率增加20.88个百分点，增幅居全省第一位。

　　洛阳哪个县区人口最多？哪个县区最“年轻”？哪个县区最“有文化”？……一起来看看吧。

　　●人口最多：伊川县

　　普查结果显示，伊川县常住人口达79.28万人，是全市各县区中唯一一个常住人口超过70万人的县区。洛龙区常住人口达64.36万人，居全市第二位；宜阳县常住人口达57.61万人，居全市第三位。

　　●人口最密集：涧西区

　　人口密度是衡量人口集聚情况的重要指标。洛阳市总面积1.52万平方公里，人口密度约为464人/平方公里。其中，涧西区人口密度约为11335人/平方公里，是全市平均水平的24.4倍；西工区人口密度约为6598人/平方公里，是全市平均水平的14.2倍；瀍河区人口密度约为5348人/平方公里，是全市平均水平的11.5倍。

　　●最“年轻”：洛龙区

　　人口老龄化是社会发展的重要趋势，按照国际通行标准，60岁及以上人口占全部人口的比重超过10%，意味着进入老龄化社会，其中比重在10%至20%之间为轻度老龄化阶段。

　　普查结果显示，全市60岁及以上人口占比为18.31%。全市60岁及以上人口占比较低的县区中，洛龙区为14.07%，低于全市平均水平4.24个百分点，是全市老龄化程度最低的县区；高新区为15.90%，低于全市平均水平2.41个百分点，居第二位；伊川县为15.93%，低于全市平均水平2.38个百分点，居第三位。

　　●最“有文化”：涧西区

　　文化程度是人口素质的重要指标，标志着一个地方文化教育普及和发展程度。在我市各县区中，涧西区文化程度最高，每10万人中拥有大学(大专及以上)文化程度人口29817人，是全市平均水平的2.24倍；排在第二位的是西工区，每10万人中拥有大学文化程度人口28432人，是全市平均水平的2.13倍；排在第三位的是洛龙区，每10万人中拥有大学文化程度人口27338人，是全市平均水平的2.05倍。

　　从15岁及以上人口平均受教育年限看，涧西区、西工区、洛龙区分别为12.18年、12年、11.76年，分别高于全市平均水平1.91年、1.73年、1.49年，居全市前三位。

　　●城镇化进程最快：伊川县

　　城镇化水平是衡量一个地方社会经济发展水平的重要标志。近年，随着洛阳市城镇经济的快速发展，功能日臻完善，就业渠道不断拓宽，农村人口迅速向城镇集聚，城镇化进程明显加快。

　　普查结果显示，从2010年到2020年这10年间，全市城镇化率提高20.88个百分点。在我市各县区中，伊川县城镇化率提高27.9个百分点，洛龙区城镇化率提高27.38个百分点，宜阳县城镇化率提高26.08个百分点，居全市前三位。

　　●最吸引人：洛龙区

　　人口增量是城市吸引力的一种外化表现。与2010年第六次全国人口普查相比，洛阳市常住人口增加50.68万人，增量位居全省第三位，其中，洛龙区常住人口增加27.87万人，增幅达76.35%，成为全市最吸引人的县区。

　　【小知识】第七次全国人口普查

　　第七次全国人口普查普查标准时点是2020年11月1日零时。按照全国人口普查工作的统一部署，我市人口普查入户登记工作于2020年11月1日正式启动，2020年12月10日结束。(记者 戚帅华 通讯员 王涛涛)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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