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连鞋子都是香的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:55

　　洛阳历史厚重，文化灿烂，中国佛教文化亦发源于此。一千多年前，达摩——中国禅宗的创始人，沿洛水一路西行，在河洛地区弘扬佛法，留下了“一花开五叶”的奥妙偈语，也留下了“只履西归”的千古谜团。

　　宜阳县三乡镇连昌河畔有座奇妙的斜塔——五花寺塔，便因达摩偈语而得名。

　　达摩圆寂之后，葬在了洛阳附近的空相寺。

　　空相寺今属三门峡市陕州区(旧称陕县)，古时与洛阳渊源颇深。它背靠熊耳山，夹在洛阳和西安两座历史名城之间。从洛阳沿高速公路开车过去，一两个小时便到。

　　如有神助

　　空相寺的名气远不如白马寺大。冬日午后，寺内香客寥寥，暖阳斜照，鸟鸣啁啾。

　　古时的空相寺则要气派得多。鼎盛时期，庙宇宏大，香火旺盛，曾与洛阳白马寺、登封少林寺、开封相国寺并列“中原四大名寺”。

　　据记载，空相寺原名定林寺，曾名达摩塔院，始建于东汉永平年间——跟白马寺建寺时间差不多，距今已有1900多年历史。

　　多年前，居士们在寺内植树，挖出了一通唐代石碑，上刻《汾阳王置寺表》。

　　汾阳王是唐代名将郭子仪的封号。碑文上说，安史之乱爆发后，郭子仪途经此寺，烧香许愿，祈求达摩祖师护佑他平定叛乱，并许诺事成之后回报寺庙。

　　果然，郭子仪一路披荆斩棘，如有神助，率唐军收复了长安和洛阳。他很高兴，就启奏朝廷，重修空相寺。

　　古时中原多战火，河洛一带首当其冲。空相寺地近洛阳，随史浮沉，兴衰不定。晚清、民国时期，寺院房屋或倾倒、或被拆毁。寺内现存有达摩塔、达摩造像碑、梁武帝撰文碑等文物。

　　达摩塔——达摩祖师的灵塔，是明代重修的。附近村里老人开玩笑说，这座塔能保存下来纯属侥幸，“塔砖不完整，不能拆下来盖房子”，所以大伙儿留下了它。

　　这些年，寺内僧众多方“化缘”，在居士、信徒的帮助下重修了空相寺。

　　达摩来洛

　　达摩祖师又称菩提达摩，来自古印度(天竺)，是中国佛教禅宗始祖。南北朝时期，他在河洛地区弘扬佛法，影响深远。

　　北魏崇佛，北魏京城洛阳堪称“佛国”。据《洛阳伽蓝记》等古籍记载，孝文帝迁都洛阳后，带头兴佛礼佛，下令开凿龙门石窟；胡太后掏空国库，建了一座高耸入云的永宁寺，寺内宝塔“去地一千尺”，百里之外都能看见……

　　短短数十年光景，洛阳寺庙数量就达到了1367座，寺院建筑占洛城建筑的1/3，来自世界各地的高僧大德云集，僧尼数以十万计。

　　达摩祖师初到洛阳，乍见永宁寺塔，“口唱南无，合掌连日”，惊叹自己活了一百五十岁，走过千山万水，从未见过如此壮观的建筑奇迹。

　　只履西归

　　相传，达摩祖师漂洋过海来到中国，先在南梁面见了梁武帝，但两人话不投机，于是达摩一苇渡江，北上洛阳。

　　他在洛阳东边的少林寺面壁九年，参悟佛法，后将衣钵法器传给徒弟，沿洛河西行传法。离洛前，他留下了四句话：“吾本来此土，传法救迷情。一花开五叶，结果自然成。”

　　“一花开五叶”，有一脉同宗、开枝散叶之意。宜阳的五花寺塔便因此而得名。

　　五花寺塔建在唐代连昌宫遗址上，高且危，将倾未倾，看似摇摇欲坠，其实稳固如山，有一种危险的美感，堪比意大利的比萨斜塔。

　　汉唐时期，宜阳是连接长安、洛阳的交通重地，人们东来西往，多在此地歇脚。武则天、唐玄宗、杨贵妃、邵雍等历史名人都曾在此留下足迹。

　　古籍上说，达摩圆寂后，信徒们在定林寺为他建造了一座佛塔，以示纪念，可达摩不但魂归西天，肉身竟也死而复生回归西天了。

　　《景德传灯录》里记载了这段离奇传说：达摩圆寂三年之后，北魏(一说东魏)使臣宋云出使西域归来，在回洛阳的路上，于葱岭遇见了达摩。只见达摩光着双脚，拄着禅杖，掂着一只鞋，“只履西归”。

　　宋云惊讶不已，问达摩要去哪儿。达摩说：“吾往西天去。”他还告诉宋云，“汝主已厌世”，你们的皇帝将不久于人世。

　　宋云回到洛阳，老皇帝果然驾崩。他将此事上奏给新皇帝。新皇帝不信，让人打开达摩的棺材一看，里面果然只剩下一只鞋。众人都说，达摩祖师已往西天成佛，遂将定林寺更名为空相寺。

　　另有传说，有个狂热的信徒，从中原偷走了达摩剩下的那只鞋，“窃至五台山华严寺”。

　　你看，那些杰出人物，连鞋子都是香的！（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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