徐衣显深入栾川县调研巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入栾川县潭头镇，调研巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作，强调要坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的首要任务，认真查漏补缺，补齐短板弱项，健全长效机制，为推动乡村全面振兴强基固本。

徐衣显在栾川调研巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作时强调

全面查漏补缺巩固脱贫攻坚成果

健全长效机制推动乡村全面振兴

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入栾川县潭头镇，调研巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作，强调要坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的首要任务，认真查漏补缺，补齐短板弱项，健全长效机制，为推动乡村全面振兴强基固本。

栾川蜜蜂博物馆位于潭头镇产业园，是以蜂文化、蜂标本、蜂产品等为主要展览元素的博物馆，也是独具特色的农业科普研学基地。徐衣显详细了解栾川蜂蜜产业发展现状，察看生产车间，询问工艺流程、产品优势、市场销售等情况，他强调，乡村振兴核心要靠产业，产业发展关键要有特色，要顺应产业发展规律，立足优势资源，发展特色产业，创新业态模式，延伸产业链条，提升质量效益，带动更多群众增收致富，用蜂蜜酿造“甜蜜”的幸福生活。

在拨云岭村，徐衣显走进村史馆，察看特色民宿、潭头镇党校，和村干部深入交流，仔细询问脱贫攻坚、产业发展、农房改造、集体经济收入等情况。在脱贫户杨建立、刘让家中，徐衣显送去慰问品，和他们一家人围坐在一起，讲脱贫、算收入、谈变化。徐衣显说，顺利摘掉穷帽靠的是苦干实干，实现乡村振兴还要继续撸起袖子加油干。基层党组织要切实发挥堡垒作用，理出好思路、干出新气象，让乡亲们更加富裕富足、让好日子越过越红火。

徐衣显强调，要抓好抓实巩固拓展脱贫攻坚成果这个乡村振兴的首要任务，进一步强化责任落实，抓好防返贫监测，以打赢脱贫攻坚战的劲头巩固提升脱贫成果，以实际成效为乡村振兴赢得主动。要对标落实巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作要求，着力在工作细节、帮扶成效、群众满意等方面出实招、见实效，补齐短板弱项，全面整改提升，确保各项工作顺利推进。要持续深化党建引领作用，把加强基层党组织建设作为推进乡村振兴的关键一环，筑牢战斗堡垒，夯实基层基础，坚持真抓实干，探索贴合实际、贴近民心的基层治理创新举措，不断满足人民群众对美好生活的新要求新期盼。(记者 李三旺)