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李俊贤：科研需要什么，就学习什么
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 19:02

　　前不久，有幸来到李俊贤院士的家，了解更多李俊贤院士的故事。在他的家里洛报融媒记者看到，每个房间都摆放了书柜。翻开一些泛黄的旧书，书页上都有密密麻麻的批注，在这些批注的背后，是李俊贤院士时刻保持学习状态的写照。

　　即便在取得各种成就之后，李俊贤院士还一直坚持学习，毫不松懈。

　　在他的家里，书桌边、茶几上、床头边都摆放着各类书。有些与他的专业相关，有些看起来却没有直接联系。随行的工作人员告诉记者，在李俊贤院士68年工作生涯中，他始终坚持学习。“科研需要什么，就学习什么。”

　　进入20世纪80年代，电脑开始走进人们的生活。为了更好地服务科研，黎明化工设计研究院配备了电脑。面对新生事物，李俊贤院士这个学习高手也成了门外汉。“要与时俱进，就要终生学习，学会利用信息化手段为科研服务。”李俊贤院士说，虽然当时黎明化工设计研究院设有打字员，可他坚持自己完成，硬是通过“一指禅”苦练出过硬的打字技术。

　　一次，李俊贤院士和同事在外地开会，他们在火车上呆了十几个小时，李俊贤院士一直在查阅资料。李俊贤院士说，学习无止境，成就就无止境，每一分钟都可能学到更新的知识。科学技术发展迅速，科研工作者应当时刻保持学习的状态。

　　退休后，李俊贤院士一如既往地坚持学习，电脑成为他了解外界、学习的重要渠道。“他每天都要花费很多时间在网上学习，了解前沿知识，阅读外文文献、跟踪最新科研动态。”李俊贤院士的儿子李浩说，他的电脑里，装满各种资料，多到内存都不够用。

　　鲁迅曾经说：“伟大的成绩和辛勤劳动是成正比例的，有一分劳动就有一分收获，日积月累，从少到多，奇迹就可以创造出来。”。在李俊贤院士博闻强识的背后，更多的是对科研的执着态度和辛勤付出的汗水。

　　《黎明化工厂简史》记载：生产厂长李俊贤同志吃住在厂内，夜间随叫随到，每天工作18个小时左右。在聚氨酯攻关的十余年间，他的家人说，他经常是边吃饭边看资料。同事们说，李总即使外出坐在车上，也是看资料。他几十年来没有歇过星期天，节假日只有春节在家休息两天。

　　既然选择了科技报国，就只能风雨兼程。鲐背之年，本该是享受儿孙绕膝之乐的时候，李俊贤院士始终保持着学习状态，关心着他一生挚爱的科研事业的发展。

　　而“科研需要什么，就学习什么”，更是李俊贤院士拳拳科技报国心的最好诠释！（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张云众）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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