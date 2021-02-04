老城区烧沟社区安装智能型路灯 解决居民夜间出行难题

“晚上再也不用走夜路了”“为老百姓办了一件大实事”……12日上午，在瀍涧大道与烧沟路交叉口，洛阳市老城区洛浦办事处烧沟社区居民看到路两侧新安装的路灯，心里像高悬的暖阳热乎乎的。

“晚上再也不用走夜路了”“为老百姓办了一件大实事”……12日上午，在瀍涧大道与烧沟路交叉口，洛阳市老城区洛浦办事处烧沟社区居民看到路两侧新安装的路灯，心里像高悬的暖阳热乎乎的。

烧沟社区是市市政设施管理中心文明创建结对帮扶单位，烧沟路上路灯正是市市政设施管理中心工作人员李建军及其同事负责安装的。“这种路灯属于智能型太阳能路灯。”李建军介绍，既节能又环保，每天只需获得3小时的光照，就能满足晚上的照明需求。

李建军说，前不久，他们中心领导走访调研时了解到，因年久失修，烧沟路两侧的路灯老化损坏，一到晚上路上变得黑灯瞎火。这条路又是烧沟社区的一条主干道，本来人流、车流量就大，加上附近还有幼儿园、小学，夜里给居民出行造成很大不便，尤其冬季到来，天黑得早，居民盼着路灯亮起来。经中心领导实地查看和开会研讨，最终决定为道路两侧安装路灯，解决居民夜间出行困难问题，保障居民的生活和出行安全。

自党史学习教育开展以来，市市政设施管理中心扎实开展“我为群众办实事”，为群众解决实际困难。安装路灯、为社区捐赠书籍、修整道路……他们用行动将一件件实事办到老百姓心坎上。接下来，他们将继续将党史学习教育引向深入，把为群众办实事摆在首位，努力为群众解难事、办实事、做好事。(记者 魏巍 文/图)