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徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 08:26

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
解放思想深入开展“三转三优”行动
创新引领建强副中心重振新辉煌

　　昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，深入学习习近平总书记近期重要讲话精神，学习贯彻省党代会、省政府党组会、市党代会、全市领导干部会议精神，安排部署政府系统工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚定理想信念补足精神之钙》、在第四届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲和参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，强调要对党忠诚讲政治，严守纪律筑底线，高标定位谋发展，担当作为抓落实，抢抓重大战略机遇，融入共建“一带一路”，以开放促改革、促创新、促发展，培育高质量发展新动能。

　　会议聚焦“解放思想、创新引领，建强副中心、重振新辉煌”开展讨论，全面部署政府系统“转观念、转职能、转作风，优效能、优服务、优创新”“三转三优”行动，强调一要顺势谋势，解放思想转观念。围绕“为什么转”“转什么”“怎么转”，领导干部带头，开展政府系统“三转三优”行动，摒弃“本位主义”意识，转变“计划经济”理念，改变“坐等靠”方式，以思想观念大解放推动改革发展大突破。二要创新引领，干事创业勇担当。坚持把创新引领摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，以质量和效益为中心，创新发展方式、体制机制、工作方法，大力营造干事创业良好氛围，努力开创政府工作崭新局面。三要高标定位，锚定奋斗新目标。锚定“两个确保”“十大战略”“万亿级经济总量”，全面梳理目标任务，加压冲刺攻坚，筑牢项目支撑，提速换道领跑，补齐短板弱项，抢抓重大机遇，保持经济持续健康发展。四要务实重干，重振洛阳新辉煌。研究出台政府系统“1+10”具体落实体系，绘制“施工图”，列出“时间表”，以项目化、方案化、清单化、台账化方式推动省、市党代会精神落实落细落地。坚持“项目为王”，抓准、抓紧、抓实“三个一批”“万人助万企”活动，谋划一批支撑项目，夯实产业基础，赢得发展主动。五要结果导向，争先进位创一流。坚持“以结果论英雄”，常怀“本领恐慌”“结果恐慌”，强化危机意识忧患意识，着力提标杆、树形象，转职能、优服务，讲法治、重效能，善学习、强本领，转作风、守底线，推动各项工作争先进位，树立清廉务实担当作为的政府形象。(记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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