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阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 12:03

　　受强盛的高空西北气流控制，近期洛阳天气晴朗，风力较大。

　　9日11时20分，洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有5级到6级西北风，阵风7级到8级，请加强防范。

　　防范提醒：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

　　2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

　　4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

　　5.有关部门和单位注意森林、草原等防火。

　　最新天气：

　　今天白天到夜里，洛阳全区晴天间多云，西北风4级左右，最高气温11℃～13℃，最低气温4℃～6℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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