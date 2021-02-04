阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

9日11时20分，洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有5级到6级西北风，阵风7级到8级，请加强防范。

9日11时20分，洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有5级到6级西北风，阵风7级到8级，请加强防范。 受强盛的高空西北气流控制，近期洛阳天气晴朗，风力较大。 9日11时20分，洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有5级到6级西北风，阵风7级到8级，请加强防范。 防范提醒： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等； 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留； 5.有关部门和单位注意森林、草原等防火。 最新天气： 今天白天到夜里，洛阳全区晴天间多云，西北风4级左右，最高气温11℃～13℃，最低气温4℃～6℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)