在创新引领中坚定前进方向——二论推动省第十一次党代会精神在洛阳落地见效

历史永远眷顾奋进者，时代总是青睐创新者。

历史永远眷顾奋进者，时代总是青睐创新者。

把创新驱动、科教兴省、人才强省战略摆在“十大战略”之首，将“一流创新生态基本形成”列为今后五年努力实现的首要目标……锚定“两个确保”，省第十一次党代会再次释放出以创新驱动高质量发展的强烈信号。深刻领会这样的战略部署，日前召开的全市领导干部会议着重强调，推动省党代会精神在洛阳落地见效，必须坚定不移走以创新引领发展的路子。

“超常规”“大篇幅”“全方位”，不少党员干部这样形容省党代会对创新的谋划。的确，正如聚焦建设国家创新高地这一目标，省党代会报告一连提出建设一流创新平台、凝练一流创新课题、培育一流创新主体、集聚一流创新团队、创设一流创新制度、厚植一流创新文化等“六个一流”，对创新的重视前所未有。而拉长视野，今年以来，从“嵩山”“神农”“黄河”等一批省实验室挂牌运行，到一批产业研究院和中试基地启动建设，省委抓创新的力度亦前所未有。可以说，在省委的战略布局里，创新就是实现“两个确保”的“华山一条路”。

放眼当下，全球新一轮科技革命和产业变革风起云涌，构建新发展格局对每个地方都是一次机遇性、竞争性、重塑性变革，面对创新版图重构、竞争格局重塑的激烈态势，“不进则退、慢进亦退、不创新必退”。审视今日洛阳，计划经济思维等旧思维旧观念仍在一些同志头脑中根深蒂固，产业结构偏重偏老偏低端的问题仍然存在，经济领域的市场化改革还比较滞后，城市功能与城市定位、现代化建设还不够匹配……思想观念要破冰，产业结构要调整，体制机制要突围，城市功能要提升，痛点何解？唯有创新！如不求新求变，必然就没有出路、没有前途。

读懂了这些，我们也就不难理解，为什么前不久召开的市第十二次党代会，在擘画洛阳发展新蓝图时坚持把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置；为什么市党代会报告旗帜鲜明地把“以创新引领发展”确立为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的主战略主抓手。这样的战略考量和安排，不仅与省党代会精神完全契合，更意味着我们找对了发展路子，找到了塑造发展新优势、赢得发展主动权的“钥匙”，找准了现代化建设的关键所在、城市竞争力的核心所在！

“城市里的每样创新，都会影响天空的样子。”

最近，我市3个项目荣获国家科学技术进步奖的消息广受关注，从中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所两项目实现“打破核心技术封锁”“综合技术国内领先”，到轴研所一项目实现“高性能滚动轴承产业化”，创新的力量震撼人心。这也启示我们，贯彻好省党代会精神，就要在创新引领中坚定前进方向，时时刻刻谋创新，事事处处求创新；就要以科技创新为核心推动观念、体制、功能、模式等各方面创新，坚持用新眼光看待新问题、用新思维对待新事物，促进创新链产业链深度融合，以更大力度推进体制机制改革，加快把洛阳打造成聚合创新资源的平台城市，加快推动各县区差异化发展。

“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”

坚定创新自信，紧抓创新机遇，努力走好以创新引领发展之路，让创新成为洛阳最鲜明的城市气质，我们就能以创新活力的全面激发，拼出洛阳高质量发展新天地！（洛平）