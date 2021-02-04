阵风8到10级！洛阳气象台继续发布大风蓝色预警

洛阳市气象台11月7日11时10分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有6级左右西北风，阵风8到10级，请加强防范。

洛阳市气象台11月7日11时10分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县(区)仍有6级左右西北风，阵风8到10级，请加强防范。 今天出门，您感受到冷空气的威力了吗？昨天夜里到今天白天，我市嵩县、洛宁、栾川等地迎来降雪，洛阳白云山、洛宁罗岭三彩小镇等雪景美如画。 《2021年中国天文年历》显示，北京时间11月7日12时59分将迎来立冬节气。此时节，黄花带露，细雨生寒，残枝枯树，红叶满阶，秋意虽未尽消，寒风凛然而至。 河南省气象服务中心发布午间预报，今天下午全省雨雪逐渐停止，但大风继续吹，明天我省将迎来下半年来最冷早晨，请注意防风保暖。 洛阳市气象台11月7日11时10分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市所辖各县区仍有6级左右西北风，阵风8到10级，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等； 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留； 5.有关部门和单位注意森林等防火。 来看看今天的天气，洛阳市气象台预计，今天白天到夜里多云转晴天，高海拔地区局地有小到中雪，西北风6级左右，阵风8级到10级，气温-2℃到6℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞/文 通讯员 崔胜杰/图)