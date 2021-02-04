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中南广场小区换热站供电问题，是否影响集中供热？热力公司回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.11.06 09:33

　　读者反映

　　近日，高新区中南广场小区业主孙女士在洛阳网“百姓呼声”平台反映，该小区供热系统充水试压工作未能按期进行，这是否意味着小区无法正常集中用热？

　　记者追访

　　孙女士说，中南广场小区从2020年1月开始集中供热。前段时间，她和其他业主如数交了采暖费，没想到近日供热系统充水试压工作未能按期进行。“现在有不少人猜测，是开发商与热力公司存在纠纷，让业主遭了殃。”孙女士说，业主们最关心小区能否正常集中供热？

　　昨日，记者在中南广场小区北门看到，这份落款为“洛阳高新热力有限公司”的通知说，该小区因开发商原因造成小区换热站供电手续办理延误，原定于11月1日的供热系统充水试压工作不能按期进行，充水试压时间另行通知。

　　洛阳高新热力有限公司相关负责人介绍，最初为中南广场小区集中供热时，该小区开发商一直用临时电为小区换热站供电。去冬今春的集中供热结束后，该小区换热站完全断电，导致他们无法在对该小区热力设施进行充水保养。在非采暖期，他们多次跟中南广场小区开发商沟通，督促对方尽快解决换热站用电问题。目前，开发商已将电送到小区换热站表箱上端，他们正向电业部门申请办理供电手续。

　　该负责人表示，中南广场小区供热系统充水试压工作将在集中供热开始前完成，不影响该小区如期用热。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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