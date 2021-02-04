徐衣显督导调研中央环保督察反馈问题整改工作

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显赴宜阳县，督导检查中央环保督察反馈问题整改工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想，自觉扛牢生态文明建设重大政治责任，认真落实省、市党代会精神，以督促改、以改促进，标本兼治、常态长效，确保中央环保督察组反馈问题整改见底清零，提升全域生态保护治理水平，建设“天蓝地绿水清”的美丽洛阳。

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显赴宜阳县，督导检查中央环保督察反馈问题整改工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想，自觉扛牢生态文明建设重大政治责任，认真落实省、市党代会精神，以督促改、以改促进，标本兼治、常态长效，确保中央环保督察组反馈问题整改见底清零，提升全域生态保护治理水平，建设“天蓝地绿水清”的美丽洛阳。 徐衣显在督导调研中央环保督察反馈问题整改工作时强调

高标准答好问题整改政治考卷

高质量推进绿色低碳循环发展 昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显赴宜阳县，督导检查中央环保督察反馈问题整改工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想，自觉扛牢生态文明建设重大政治责任，认真落实省、市党代会精神，以督促改、以改促进，标本兼治、常态长效，确保中央环保督察组反馈问题整改见底清零，提升全域生态保护治理水平，建设“天蓝地绿水清”的美丽洛阳。 小水电整治是督察整改的重要内容。在金水堰水电站，徐衣显实地察看建设规模、生态泄流等情况，详细询问整改情况，强调要对标对表中央生态环保督察整改要求，提高站位、把握政策、主动对接，逐站核查、一站一策、细化方案，统筹抓好手续完善、设施提升、运行监管等工作，坚决完成小水电清理整改任务，探索绿色化改造、现代化提升，持续改善水环境、优化水生态。 在洛阳黄河同力水泥有限责任公司鹿角岭矿山，徐衣显深入了解矿山修复治理问题整改情况，强调要统筹做好修复治理方案，因坡就势进行植被恢复、土地整理，建设高水平智能矿山、绿色矿山。要积极构建绿色环保的循环经济产业链，努力向商砼产业园、新材料产业园发展，实现矿区环境生态化、整体开采智能化、资源利用高效化。 扬尘治理是大气污染防治的重要环节。徐衣显来到酩悦滨江项目工地，仔细检查车辆出场冲洗设施配置、湿法作业开展等，强调要严格落实“7个100%”要求，加强动态监管，严防问题反弹，促进空气质量持续好转。 在宜阳静脉产业园，徐衣显认真听取园区建设、垃圾焚烧发电项目介绍，前往中央控制室察看园区运行情况，强调要学习借鉴国内外先进理念模式，推动核心功能项目高标准建设、高效能运营，构建前后端贯通、上下游协同的产业链条，带动垃圾分类减量化资源化，加快形成绿色低碳生产生活方式。 徐衣显还前往洛阳众悦精密轴承有限公司调研轴承产业发展，勉励企业以创新为引领，不断提升核心竞争力，为我市打造轴承产业集群发展高地贡献力量。 侯占国参加调研。(记者 李三旺)