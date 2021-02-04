回望西晋洛京（一）——由若干史迹说开去（根在河洛客家人）

西晋洛京，位于今河南省西部，黄河之南，洛阳平原腹地，北依邙山，南望洛水，西距白马寺约1公里。西晋之前，这里曾作为东周都城、西汉都城、东汉都城、曹魏都城、北魏都城，是我国古城中建都总时间最长的都城，代表着当时河洛文化、黄河文化、中华文明所达到的高度。现通称“汉魏洛阳故城”。

西晋洛京，位于今河南省西部，黄河之南，洛阳平原腹地，北依邙山，南望洛水，西距白马寺约1公里。西晋之前，这里曾作为东周都城、西汉都城、东汉都城、曹魏都城、北魏都城，是我国古城中建都总时间最长的都城，代表着当时河洛文化、黄河文化、中华文明所达到的高度。现通称“汉魏洛阳故城”。

西晋八王之乱、永嘉之乱、五胡入扰，加上自然灾害，广大中原汉人难以生存下去，纷纷南迁，这便是今日各地客家人的第一批先民。自晋末战乱迄今，1700多年过去了，尽管当年城阙巍峨、宫室壮丽，千般风流、万般繁华的京师洛阳早已化作一片废墟，但在洛京、洛阳平原及其周边地区，还是有不少遗迹被保存了下来。

西晋洛阳城

西晋洛阳城，平面呈南北长方形，“南北九里七十步，东西六里十步”，古人也称“九六城”。有十二座城门：南垣四门，北垣二门，东垣三门，西垣三门。门皆有双阙。宫门及城内大道皆分作三：“中央御道，两边筑土墙，高四尺，公卿尚书章服从中道，凡人行左右道，左入右出，出入不得相逢。夹道种槐树、柳树。”

“东门向金马，南陌接铜驼。”“金马门外聚群贤，铜驼陌上集少年。”中轴大街铜驼街，是最繁华热闹的大街。由铜驼街出城向南，过洛河，可直达大谷关。

迄今，古城垣依然断断续续逶迤在洛阳平原之上，依稀勾勒出昔日大国雄都的宏伟轮廓。城南有明堂、灵台、辟雍、太学遗址。

金墉城遗址

金墉城位于西晋洛京西北角，它和魏、晋二朝关系甚大。

《三国志·魏书》记载司马师谋废魏帝齐王曹芳时说：嘉平六年(公元254年)，“秋九月，大将军司马景王(司马师)将谋废帝，以闻皇太后。甲戌，太后令曰：‘皇帝芳……不可以承天绪，奉宗庙。使兼太尉高柔奉策，用一元大武告于宗庙，遣芳归藩于齐，以避皇位。’是日迁居别宫，年二十三。”迁居别宫，即迁置金墉城。

同书又记载西晋代魏事说：咸熙二年(公元265年)，“秋八月辛卯，相国晋王(司马昭)薨，壬辰，晋太子炎绍封袭位，总摄百揆……十二月壬戌，天禄永终，历数在晋。诏群公卿士，具仪设坛于南郊，使使者奉皇帝玺绶册，禅位于晋嗣王(司马炎)，如汉魏故事。甲子，使使者奉策，(魏元帝曹奂)遂改次于金墉城，而终馆于邺，时年二十。”

后至西晋元康六年(公元296年)，赵王伦被召入京，废贾皇后，幽于金墉城。永宁元年(公元301年)，废晋惠帝为太上皇，亦迁于金墉城等。

金墉城由甲、乙、丙三座小城连在一起，平面略作“目”字形，总面积约26万平方米。其中位于最北面的甲城，地势较高，面积较大，保存也较完整，部分墙垣依然屹立于地面之上。乙城介于甲、丙二城之间，墙基多已埋入地下。丙城位于西晋洛京内西北隅，其北垣也即故城北垣，为南北长方形。

金墉城始筑于魏明帝时期，后世加以扩修。唐初，洛阳县、河南县治设在金墉城，唐太宗贞观六年(公元632年)，迁至隋唐东都城内毓德坊，金墉城始渐遭废弃。最新的考古成果表明，在金墉城三小城中，只有丙城为魏晋遗迹，甲、乙二城则始建于北魏时期。

大谷关遗址

大谷关遗址，位于西晋都城南约40余公里，今伊滨区寇店镇水泉村南，系汉魏晋时期由京都通往汝州、南阳、许昌的要道，也是晋永嘉之乱后，京师一带汉人南迁的主要通道。

东汉中平元年(公元184年)置“洛阳八关”，大谷关即“八关”之一。张衡《东京赋》说“盟津达其后，大谷通其前”，这里的大谷即指此。该谷南北长约15公里，位于崇山峻岭之中，崎岖狭窄，形势险要。

大谷关历来为兵争要地，和北魏开凿龙门石窟大体同时。北魏曾在此谷中开凿石窟，称“水泉石窟”，今仍存，为全国重点文物保护单位。近两年，我市正依托大谷关遗址，打造包括客家之源纪念馆、大谷关古道、古烽火台、客家小镇在内的高品位黄河根亲文化地标工程。

轘辕关遗址

轘辕关遗址，位于西晋都城东南约50公里，今偃师区府店镇参驾店村南，系汉魏晋时洛阳东南主要门户，也是永嘉之乱后，京师一带汉人南迁的另一条主要通道。

轘辕关也为“洛阳八关”之一，建在轘辕山上。今存轘辕关建筑遗址，为清乾隆十五年(公元1750年)重修，用石灰岩垒砌。正中是弧形关洞，洞额大书“古轘辕关”四字，苍劲有力，未留书者姓名。关南侧有石阶，拾级而上，可达关顶，关顶原建有大殿，毁于战火。1984年以来，当地群众重修大殿，多少再现了昔日风貌。（徐金星）