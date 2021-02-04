事关疫情防控！洛阳市孟津区发布最新通告

当前全球疫情仍在持续蔓延，国内多地出现散发病例和聚集性疫情，尤其是近期西北旅行团传播链引发的关联性多点散发本土疫情波及范围广，潜在风险人员跨地区流动性大，病毒传染性强，至目前本轮疫情已经波及陕西、宁夏、内蒙古、北京、甘肃、湖南、贵州、河北、湖北、青海、四川、山东、黑龙江、云南14个省(区、市)，10月17日以来全国报告新增本土阳性病例超300例，其中绝大多数感染者的轨迹或基因测序与内蒙古、甘肃等地有直接或间接的关联，波及12省区市并仍有扩散风险，加上秋冬季气候因素的叠加，发生输入性疫情风险增大，我区面临的疫情防控形势复杂严峻。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部

关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通告

(2021年12号)

当前全球疫情仍在持续蔓延，国内多地出现散发病例和聚集性疫情，尤其是近期西北旅行团传播链引发的关联性多点散发本土疫情波及范围广，潜在风险人员跨地区流动性大，病毒传染性强，至目前本轮疫情已经波及陕西、宁夏、内蒙古、北京、甘肃、湖南、贵州、河北、湖北、青海、四川、山东、黑龙江、云南14个省(区、市)，10月17日以来全国报告新增本土阳性病例超300例，其中绝大多数感染者的轨迹或基因测序与内蒙古、甘肃等地有直接或间接的关联，波及12省区市并仍有扩散风险，加上秋冬季气候因素的叠加，发生输入性疫情风险增大，我区面临的疫情防控形势复杂严峻。为进一步落实“外防输入、内防反弹”防控策略，最大程度降低疫情输入传播风险，守护全区广大居民生命安全和身体健康，现通告如下：

一、强化主动报告。对省外来(返)孟人员，特别是有中高风险地区或阳性病例所在城市旅居史的来(返)孟人员，应在抵孟前24小时向目的地村(社区)报告；若已抵孟但未能提前报告，则要在抵孟后尽快且不得超过12小时向所在村(社区)和单位或所住宾馆(酒店)报告，配合查验48小时内核酸检测阴性证明，并配合落实相应管控措施；如果不能提供48小时内核酸检测阴性证明，则需第一时间在孟检测，检测结果未明确前需居家隔离，结果无异常后按要求配合落实健康监测、医学观察等防控措施。健康码黄码、红码人员应第一时间向社区(村)报告，不得乘坐公共交通工具，配合落实相应防控措施。

二、加强个人防护。居民群众非必要不出省、非必要不出市，不前往有阳性病例人员所在城市。要养成良好的个人卫生习惯，戴口罩、勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪、保持安全社交距离，不扎堆聚集。前往酒店、餐饮店、图书馆、商超、农贸市场、景区景点、影剧院、酒吧、网吧、展馆、机场、火车站等公共场所，要遵守佩戴口罩、测温、查验健康码、一米线等常态化防控措施要求，出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就诊途中严禁乘坐公共交通工具。

三、慎办大型聚集性活动。严格控制各类大型聚集性活动，会议、培训等活动尽量采取线上方式，确需线下举办的，按照“谁举办、谁负责”原则，需制定疫情防控方案和应急处置方案并严格落实，单场次超过200人的活动必须按要求经市或区疫情防控指挥部审批同意后方可举办。倡导婚事缓办、丧事简办、宴会不办，凡14天内有中高风险、涉疫地区旅居史的人员、健康码异常人员、尚在健康监测、体温异常等人员不得参加聚集性活动。

四、严格旅游景区管理。旅游景区按照“限量、预约、错峰”的总体要求合理设置游客接待上限，落实实名制门票预约制度，确保游客信息可查询可追踪；严格落实游客健康码查验、检测体温、规范佩戴口罩，各类室内场所、物品和环境要加强消毒，对游客高频使用的设施设备，做到消毒全覆盖，不留死角空白，并配备足量免洗消毒液供游客使用。对容易形成人员聚集的项目和场所，安排专门人员加强管理，严防拥堵和瞬时聚集。对省外来孟游客，要查验48小时内核酸检测阴性证明方可入内。

五、加强药店管理。全区范围内各零售药店暂停销售退烧类药物，确保每位发热患者到发热门诊有序就诊，做到不漏不误。止咳类、抗病毒类、抗生素类等药物需顾客实名登记后方可销售。对不佩戴口罩、拒绝测量体温的顾客可拒绝其进入药店。广大居民如出现头痛发热、咳嗽乏力、嗅(味)觉减退等异常症状，要立即做好个人防护并前往就近发热门诊就诊。各零售药店经营者要切实履行管理责任，对因管理不力导致疫情扩散的，将依法依规追责。

六、加强校园管理。全区各级各类学校要加强校园封闭式管理，把好入校关，无关人员、车辆一律不准进入校园，师生进入校园前必须戴口罩、量体温，并持续做好师生健康监测，严格落实“日报告、零报告”制度，持续强化教学区域、生活区域常态化疫情防控措施，做好防疫物资储备。

七、尽早接种新冠疫苗。接种新冠病毒疫苗是减少疫情风险、降低感染症状、减轻防控负担的最经济、最有效手段，广大居民朋友要尽快完成新冠疫苗全程接种，完成全程接种满6个月的人员应尽快到各接种门诊进行加强免疫，进一步筑牢免疫安全屏障。

八、科学理性应对疫情。要从官方权威正规渠道获取疫情防控相关信息，做到不造谣、不信谣、不传谣，维护文明网络环境。截至目前我区尚无确诊或疑似病例。对可能出现的新冠疫情和秋冬季常见呼吸道疾病“叠加”情况，要认真进行自身健康监测，科学传播疾病防治知识，强化自身健康第一责任人的理念，并引导身边亲友正确认识和对待疫情，提高全民健康素养，共同营造科学防治、理性应对的社会氛围。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部

2021年10月29日