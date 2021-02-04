事关疫情防控，洛阳多县区发布通告。

嵩县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室通告

当前国外疫情持续扩散，国内多地出现散发病例和聚集性疫情，尤其是近期西北旅游相关疫情波及范围广，潜在风险人员跨地区流动性大，病毒传染性强，加上秋冬季气候因素的叠加，发生输入性疫情风险增大。为切实保障广大群众人身健康安全，现通告如下。

一、加强人员管控。

国内本土疫情尚未平息之前，全县干群非必要不出省、不跨市县，不得前往有阳性病例所在城市。全县各党政机关、企事业单位、法人团体要加强所属人员因公因私外出管理，严格审批流程。确需前往的，务必提前3天向所在社区(村)和工作单位报备，并做好个人防护。

抵达我县的中高风险地区人员、有阳性病例所在城市旅居史人员，应在第一时间向居住地社区(村)报告，纳入社区健康管理；境外来(返)嵩人员解除集中隔离后，严格落实居家隔离“四包一”措施，居家隔离期间不得外出；健康码非绿码人员应配合社区开展疫情防控措施，期间少外出、不聚集、不乘坐公共交通工具。

二、全面加强重点场所管理和个人防护。

各商超、酒店、展馆、影剧院、景区景点等人员密集、空间密闭的公共场所要落实限流、通风、消毒、测温、扫码、1米线、戴口罩等

防控措施。外出时应科学佩戴口罩，积极做好手卫生，不扎堆、不聚集。

三、全面加强大型活动审批和报备管理。

严格控制各类大型聚集性活动，能推迟举办的尽量推迟举办。跨市县的活动尽量采取线上方式举办，从严控制县域外人员。确需线下举办的，“谁举办、谁负责”，制定疫情防控方案和应急处置方案并严格落实。

14天内有中高风险、涉疫地区旅居史的人员、健康码异常人员、尚在健康监测等管控期内的人员不得参加聚集性活动。

四、理性应对疫情。

密切关注官方权威信息，自觉抵制网络谣言，共同营造科学防治、理性应对的社会氛围。针对可能出现的新冠疫情和秋冬季常见呼吸道疾病“叠加”情况，要认真进行自身健康监测，科学传播疾病防治知识，强化自身健康第一责任人的理念，提高全民健康素养。

嵩县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2021年10月28日