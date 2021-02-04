洛阳：发力开发区主战场 厚植产业发展新优势

“坚定以制造业高质量发展为主攻方向，提质发展传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，优化提升现代服务业，加快推进数字化转型。”省第十一次党代会报告提出，加快建设现代产业体系，引发我市各界人士关注。大家纷纷表示，要立足现有产业基础，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快县域经济高质量发展。

“坚定以制造业高质量发展为主攻方向，提质发展传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，优化提升现代服务业，加快推进数字化转型。”省第十一次党代会报告提出，加快建设现代产业体系，引发我市各界人士关注。大家纷纷表示，要立足现有产业基础，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快县域经济高质量发展。

市工信局党组书记、局长赵站伟表示，全市工信系统将立足洛阳产业基础，锚定“两个确保”，按照前瞻30年工作要求，着力构建产业发展新优势。实施新一轮更大规模、更高质量“三大改造”，加快产业转型升级；实施高成长性企业提质倍增计划，推动企业发展壮大；开展产业链招商、产业集群培育行动，高水平建设一批新型产业园区；实施数字化转型战略，加快“1+N”工业互联网平台建设，赋能产业发展，为“建强副中心、形成增长极”提供有力支撑。

“以科技创新赋能先进制造，洛阳作为全国重要的工业基地大有可为，也让我们扎根洛阳、深耕洛阳的信心更足。”洛阳易通科技园党支部书记、董事长高红振说。

省第十一次党代会报告指出，要坚持高端化、智能化、绿色化、服务化方向，让传统产业焕发新活力。高红振表示，易通科技园将加大科技创新力度，充分利用互联网、大数据、云计算等技术，对园区内传统产业进行全方位、全链条改造，为洛阳加快建设制造业强市贡献力量。

当前，开发区正成为经济建设的主阵地、主战场、主引擎。省第十一次党代会报告指出，要把“一县一省级开发区”作为重要载体，建设一批经济强县，加快县域经济高质量发展。市发改委党组书记、主任付涛表示，将认真贯彻落实省党代会精神，把县域治理“三起来”作为根本遵循，把推进开发区建设作为重要抓手，大力推进新发展格局下县域经济高质量发展。下一步将持续深化体制机制改革，推行“管委会+公司”模式，实施“三化三制”改革，推动开发区从本质上回归经济属性。要科学明晰发展路径，通过实施“一区多园”等模式，对我市现有各类园区进行优化整合，同时按照“一个开发区重点发展1至2个主导产业，重点培育1个新兴产业”的要求，指导各县区进一步明晰产业发展定位。要完善开发区发展规划，加强与省直部门对接，提前研究编制先进制造业和现代服务业开发区规划纲要，承接用好省级下放权限，全面激活发展活力。

作为全市开发区体制机制改革的先进典型，宜阳县产业集聚区管委会党建工作科科长梁武强表示，将紧抓开发区发展新的历史机遇，发挥党建引领作用，加快形成空间布局合理、产业集群发展、资源集约利用、特色优势鲜明、发展动能强劲的开发区发展新局面，坚持“项目为王”，常态化开展“三个一批”活动，以源源不断的项目建设为产业集聚提供有力支撑。

“伊滨区要聚力打造科技产业新城，大力引进和培育科技含量高、竞争力强、聚集高素质人才的新型产业，把支撑洛阳未来发展的产业做起来。”伊滨区党工委书记何武周表示，在产业发展上将坚持“双高”引领，围绕“六新”上项目，推动钢制家具、绿色食品等传统产业转型提质发展，培育壮大科技服务、网络安全、智能终端、人工智能等新兴产业，前瞻谋划布局生命科学、前沿新材料等未来产业，以更大担当为重振洛阳辉煌贡献伊滨力量。（记者 李迎博）