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中原出彩 洛阳担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:26
(资料图片)

　　百年交汇，谋篇布局；举旗定向，纲举目张。

　　今天，当收获的喜悦溢满中原，河南发展历程中将迎来又一激动人心的时刻——中国共产党河南省第十一次代表大会隆重开幕，不仅点燃亿万中原儿女的奋斗激情，也将为洛阳建强副中心、形成增长极、重振新辉煌注入新的动能。

　　新时代河南“奋勇争先、更加出彩”，洛阳副中心、增长极必须挺起来、立起来。国家战略在洛阳交汇叠加，省委省政府对洛阳寄予厚望，河洛儿女对重振辉煌满怀期盼。

　　重任在肩，起而行之。以市第十二次党代会为坐标，今天的洛阳，奋楫争先、欣欣向荣——坚持创新引领发展，科技、观念、体制、城市功能、发展模式等全方位创新千帆竞发、蔚然成风；锚定发展第一要务，“三个一批”“万人助万企”活动扎实开展，洛阳制造、文旅融合气势如虹；坚持以人民为中心，青年友好型城市建设呼之欲出，教育、医疗、养老资源布局加速优化，乡村振兴“151”工作举措落地推进，幸福洛阳令人津津乐道、心驰神往……

　　新时代是奋斗者的时代。开启现代化建设新征程，中原更加出彩，洛阳奋进担当！

　　创新引领，重塑发展新优势

　　月下棹神舟，飞天征寰宇。10月16日，神舟十三号载人飞船成功发射，3名航天员顺利进驻天和核心舱。其中，逃逸系统关键部件锻件、火箭发动机涡轮泵轴承等关键装置都闪烁着“洛阳制造”“洛阳创新”的光芒。

　　铸就大国重器靠创新。当下，锚定制造业这一“当家产业”，洛阳以国家自创区为龙头，以科技创新引领产业升级，谋划打造科技产业社区，实施重大科技创新项目“揭榜挂帅”，加快促进创新链、产业链深度融合，从科技强到产业强、经济强的高质量发展新路越走越宽。

　　创新并不局限于科技。如今在洛阳，以观念创新突破惯性思维、以体制机制创新激发内生动力、以城市功能创新增强资源聚合能力、以发展模式创新重塑区域发展格局等各方面创新“握指成拳”，成为贯穿高质量发展全过程的最鲜明的城市特质。

　　创新是第一动力，项目是最大抓手。从宜阳航空航天智创产业园的塔吊林立，到中钢洛耐、中硅高科的退城入园；从中航光电、建龙微纳等优势企业做大增量，到洛轴、一拖等大型国企改革转型……洛阳坚持“项目为王”，扎实开展“三个一批”和“万人助万企”活动，盯项目、抓招商、促投资、增动能，呈现出活力四射的澎湃气象。

　　迈进新发展阶段，坚持以创新引领发展是大势所趋。把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，塑造一流创新生态、产业生态，洛阳就一定能在新一轮区域经济版图重构中重塑发展新优势。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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