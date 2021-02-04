徐衣显主持召开开发区改革工作专题会

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开开发区改革工作专题会，研究开发区高质量发展工作，强调要深化开发区改革创新，谋划生产力空间布局，因地制宜推动开发区特色主导发展，为我市经济社会高质量发展提供强大支撑。 徐衣显主持召开开发区改革工作专题会强调

抢抓机遇深化改革打造主阵地主战场主引擎

整合扩区调规改制增强创新力竞争力带动力 昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开开发区改革工作专题会，研究开发区高质量发展工作，强调要深化开发区改革创新，谋划生产力空间布局，因地制宜推动开发区特色主导发展，为我市经济社会高质量发展提供强大支撑。 徐衣显指出，要抢抓构建新发展格局重大机遇，科学确定开发区功能定位，用好改革“关键一招”，拆壁垒、破坚冰、解痛点、疏堵点，打造经济发展主阵地主战场主引擎。要按照“整合、扩区、调规、改制”总体思路，研究推进开发区板块整合、空间拓展、产业布局、体制改革等工作，提升开发区创新力竞争力带动力。要坚持“应放尽放、权责一致”原则，理顺各方关系，精准放权赋能，简化优化审批，为开发区发展创造最优环境。要坚持市场运作、效益优先，强化开发区关键要素投入强度，加大新产业新业态支持力度，推动开发区活力迸发、提质增效。要坚持因地制宜、特色发展，强化创新驱动，做强做优开发区主导产业，打造一流产业生态、创新生态，提升产业链核心竞争力，为“建强副中心、形成增长极”、重振洛阳辉煌提供坚实产业支撑。 市委常委、常务副市长孙延文参加会议。(记者 智慧)