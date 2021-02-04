徐衣显与中国昊华化工集团董事长胡冬晨举行工作会谈

昨日，市委副书记、代市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国昊华化工集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理胡冬晨举行工作会谈，双方围绕加快推进项目建设、持续深化地企合作等进行深入交流。

昨日，市委副书记、代市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国昊华化工集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理胡冬晨举行工作会谈，双方围绕加快推进项目建设、持续深化地企合作等进行深入交流。

徐衣显向中国昊华长期以来对洛阳发展作出的贡献表示感谢。他表示，当前，全市上下坚持以创新引领发展，聚力创新驱动、产业升级、城市提质、文旅文创等领域谋划一系列大项目、新抓手，致力打造平台城市、青年友好型城市，奋力走好“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的现代化建设新征程，政策机遇和潜在优势叠加释放，市场空间和发展前景更加广阔，为地企深化交流、扩大合作提供了大有可为的新舞台。希望中国昊华扎根洛阳、深耕洛阳，立足自身优势，聚焦科技创新求突破，围绕成果转化做文章，推动项目尽快投产达效，把更多合作的“切入点”“契合点”转化为互利共赢的“增长点”“支撑点”。洛阳市将牢固树立“店小二”的服务意识，上下联动协同发力，软硬服务同步提升，加快前期进度，加大督导力度，全链条保障项目落地，全周期服务企业发展，全方位优化营商环境。

胡冬晨表示，将进一步加强对接交流，全力支持在洛项目建设，在精细化工、化工新材料等领域深化产业合作，实现优势互补、合作共赢，努力在更大范围、更宽领域、更深层次实现更多务实合作的成果，为重振洛阳辉煌作出更多贡献。

侯占国参加会谈。(记者 孙小蕊)